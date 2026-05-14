Zaļā Latvija. Lauksaimniecību pārkārto uz zināšanās balstītu modeli

Uldis Graudiņš / Latvijas Avīze
2026. gada 14. maijs, 11:00
ZS "Silvas" ir Latvijas tumšgalves šķirnes aitu saimniecība ar pavisam 400 dzīvniekiem.
Foto: Dainis Bušmanis / Latvijas Mediji

Ar jaunajām tehnoloģijām lauksaimniecībā mazina emisijas, piesārņojumu un ceļ darba produktivitāti.

Kāpēc jāpārkārto ražošana

Latvijas lauksaimnieki kopš 2014. gada ar samērā mazu, līdz desmit procentiem, līdzfinansējumu var saņemt atbalstu jaunu tehnoloģiju un produktu izveidei jeb inovācijai, kas jāveido sadarbībā ar pētniekiem. Ar inovāciju saprot procesu no idejas līdz tirgū pieprasītam produktam jeb "ar iespējami mazāku izejvielu daudzumu iegūt labāku rezultātu". Zemkopības ministrijā (ZM) atzīst, ka inovācijas izplatīšanās praksē nav pietiekami plaša. Latvijā pētnieku organizācijas ir galvenais partneris aptuveni 69% Eiropas inovācijas partnerības (EIP) darba grupu – ievērojami vairāk nekā ES vidēji –, savukārt lauksaimnieku dalība partnerību sastāvā ir zemāka nekā citās dalībvalstīs. Paskaidrošu, ka inovācijai, zinātniskajiem pētījumiem ar praktisku nozīmi no ELFLA programmas "Sadarbība" piešķir aptuveni 90% lielu līdzfinansējumu, ja projekta īstenošanai (inovācijas ieviešanai) ir izveidota EIP darba grupa. Šajā darba grupā ir jābūt vismaz trīs partneriem, tostarp vismaz vienam lauksaimniekam vai mežsaimniekam un vienam pētniekam, vēlams arī padomdevējam. Patlaban lauksaimnieki un viņu organizācijas Latvijā veido aptuveni 35% partneru, kas ir zem ES vidējā rādītāja, teic ZM eksperti. Tas ierobežo gan lauksaimnieku iesaisti, gan jauno risinājumu izplatīšanos plašākā saimniekošanas praksē. Zināšanu pārnese galvenokārt notiek projektu līmenī. Sistemātiska inovāciju ieviešana ar konsultāciju pakalpojumiem vēl jāstiprina.

Lauksaimniecības rīcības plāna projektā, ko pavisam drīz iecerējusi vērtēt valdība, norādīti daudzi izaicinājumi un mērķi, kuru sasniegšanā ļoti svarīga būs jaunu tehnoloģiju un produktu izmantošana. Lūk, daži piemēri. Produktu izlaide uz vienu hektāru naudas izteiksmē Latvijā ir 971 eiro. Tas ir vissliktākais rādītājs Eiropas Savienībā (ES). Vietējo produktu patēriņa īpatsvars kopējā pārtikas produktu patēriņā ir vien 27%. Saimnieki tikai 35% no LIZ veic augsnes analīzes un tās rāda būtiskus augsnes auglības izaicinājumus: 48% platību, par ko ir pieejami dati, nepieciešama pamatkaļķošana, 28% konstatēts zems fosfora līmenis, bet 42% – zems kālija līmenis. Ražība sākas augsnē, bez precīziem datiem un ieguldījumiem zemes auglībā Latvija turpinās zaudēt potenciālu, norāda ZM eksperte Dace Freimane.

"Lauksaimnieki ir ļoti aizņemti ar ikdienas izaicinājumu risināšanu. Nepietiek laika iesaistei jaunu tehnoloģiju veidošanā, sadarbībai ar pētniekiem. Šī tendence nākotnē, paredzu, ka nākamajā Eiropas Savienības plānošanas periodā, noteikti mainīsies," teic Latvijas Sēklaudzētāju asociācijas valdes loceklis Jānis Sietiņsons. Vienlaikus bioloģiskajā lauksaimniecībā ir daudzi labi jaunu tehnoloģiju veidošanas piemēri.

Asinsparaugu ņemšana zemnieku saimniecībā "Silvas". Tā vajadzīga aitu veselības vērtējumam pirms laišanas ganībās.
Foto: Uldis Graudiņš / Latvijas Mediji

Monitorings efektīvākai darbībai

Brīvzemnieku pagasta ZS "Silvas", kas darbojas ar bioloģisko metodi, audzē Latvijas tumšgalves šķirnes aitas un sadarbībā ar Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti (LBTU), Rīgas Tehnisko universitāti un citiem sadarbības partneriem pirmo reizi Latvijā sākusi monitorēt, ko un cik aitas saņem ganībās. Projekta vadītāja LBTU asociētā profesore Ilga Šematoviča uzsver, ka līdz šim "viss notiek empīriski" – aitas palaiž ganībās un sagaida novietnē, tomēr nekad agrāk nav uzskaitīts, kādas kvalitātes barību un cik daudz tās apēd. Tas ir svarīgi arī emisiju kontekstā – jaunā zālē ir mazāk kokšķiedru, un aitas izdala mazāk emisiju. Ganību zālē savairojušos parazītus, kas ietekmē nobarošanas rezultātu un dzīvnieku veselību, iecerēts monitorēt ar dronu. Programmas "Sadarbība" projektā "Inovatīvs ganību monitorings efektīvai apsaimniekošanai, atgremotāju ēdināšanas optimizācijai un emisiju mazināšanai Latvijas klimatiskajos apstākļos" īpaši uzraudzīs arī dzīvnieku veselību. Mērķis ir trīs gadu laikā izveidot jaunu, arī citās saimniecībās pielietojamu inovatīvu ganību monitoringa sistēmu atgremotāju optimālai ēdināšanai, parazītu kontrolei un SEG mazināšanai. Sistēmu veido drons, kameras, sensori, un to sasaistīs ar meteodatiem. ZS "Silvas" vadītāja Dina Avotiņa: "Mēģināsim salikt saimnieku un mūsdienu tehnoloģiju iespējas, lai vieglāk un efektīvāk darbotos." Projektā piedalās arī viena no Latvijas lielākajām aitu audzēšanas saimniecībām ZS "Mikaitas".

"Gaiķēni" pārdos populācijas sēklu

AREI Priekuļu pētniecības centra vadošās pētnieces zinātņu doktores Lindas Legzdiņas izveidotā populācija ‘Mirga’ piedalījās Eiropas Komisijas pagaidu eksperimentā 2017.–2021. g. par populāciju mārketingu, kas deva pamatojumu jauna regulējuma izveidei visas ES mērogā (jaunā regula par bioloģisku heterogēnu materiālu stājās spēkā 2022. gadā). Latvija bija viena no septiņām šā eksperimenta dalībvalstīm. Ierasts, ka par visefektīvākajām augkopībā uzskata viendabīgas laukaugu šķirnes, tomēr L. Legzdiņas vadībā veiktie vasaras miežu un kviešu izmēģinājumi AREI laukos un ražošanas pārbaudes sešās bioloģiskajās zemnieku saimniecībās parādījuši heterogēnu populāciju priekšrocības. "Vasaras miežu un vasaras kviešu populācijas bioloģiskās saimniekošanas modelī īpaši ekstrēmos dabas apstākļos parādīja sevi kā lielisku alternatīvu ar lielāku un, galvenais, stabilāku ražu nekā viendabīgās šķirnes," teic Kauguru pagasta ZS "Gaiķēni" saimnieks Mārtiņš Gaiķēns. Viņš vasaras miežu populāciju šajā pavasarī sēja 25 ha platībā un jau pavisam drīz varēs citām saimniecībām piedāvāt sertificētu agrāk sēto savas ‘Gaiķēnu’ populācijas miežu sēklu. Saimnieks ir izmēģinājis vairāku populāciju audzēšanu jau desmit gadus. Populācijas izveidošanas modelis ir šāds: vispirms izvēlas aptuveni desmit dažādas vecākaugu šķirnes un tās krusto, iegūstot tuvu 90 dažādas kombinācijas. Iegūtās sēklas audzē un pavairo kopā kā vienu dabiskajai izlasei pakļautu populāciju. Vairāku gadu laikā, notiekot dabiskai izlasei, pieaug konkrētajai videi piemērotu augu īpatsvars, kas salīdzinājumā ar viendabīgajām šķirnēm ir izturīgāki pret dažādiem stresa faktoriem – slimībām, nezālēm, nelabvēlīgiem augsnes apstākļiem, sausumu u. c. Secināts, ka arī vasaras miežu populāciju tilpummasa var būt pat lielāka nekā viendabīgām šķirnēm, tās labāk konkurē ar nezālēm un labāk uzņem slāpekli. "Populācijas ir orientētas tieši uz bioloģisko lauksaimniecību. To priekšrocība, ņemot vērā daudzveidību, ir spēja pielāgoties. Gandrīz katrs augs ir atšķirīgs, to sastāvs spēj mainīties laika gaitā. Pārsējot konkrētos apstākļos, palielināsies piemērotība tieši tiem apstākļiem, kuros zemnieks grib šos augus audzēt. Pieaugs labāk ražojošo augu īpatsvars. Arī to augu īpatsvars, kas labāk jūtas konkrētos apstākļos," tā L. Legzdiņa. Viņa papildina: "Viendabīgajā šķirnē augi vairāk konkurē cits ar citu, jo visiem ir vienādas vajadzības, bet šajā populācijas gadījumā darbojas kompensācijas mehānismi, tie cits citu spēj papildināt. Kā zinām, vienu gadu labāk ražo viena, citu gadu – otra šķirne. Šeit tas summējas, katru gadu ir stabilākas ražas, un tieši bioloģiskajos apstākļos, kur ražas līmenis ir zemāks, pēc mūsu pētījumiem, populācijām ir priekšrocības salīdzinājumā ar viendabīgajām šķirnēm."

Patlaban ikvienai saimniecībai ir izvēle – pasūtīt Priekuļu pētniecības centrā savas populācijas izveidi ar īpašām pazīmēm, izmantot jau izveidotas izmēģinājumos esošas vai arī lielākām platībām pirkt sēklu no "Gaiķēniem". Priekuļos jau ir izveidotas vairāk nekā 20 miežu populācijas, tostarp sākts darbs ar ziemas miežiem. Stendē strādā ar vasaras un ziemas kviešu populācijām. Sēklaudzēšanai reģistrētas ir ‘Gaiķēnu’ vasaras miežu un vasaras kviešu populācijas, kuru sēklu nākamai sezonai jau iespējams pieteikt.

Dina Avotiņa demonstrē trokšņa lielgabalu plēsēju aizbaidīšanai. Tas ir aprīkots ar programmu, kas ļauj iestatīt skaņas signālu atkārtošanos pēc noteikta laika un norādītajā virzienā.
Foto: Dainis Bušmanis / Latvijas Mediji

Atbalstīti 54 projekti

Pašreizējā ES plānošanas periodā (2023–2027) jau atbalstīti 54 programmas "Sadarbība" projekti, arī inovācija bioloģiskās lauksaimniecības nozarē, ar kopējo finansējumu 11,3 miljoni eiro. ZM ziņo, ka atbalstīts arī ilgtspējīgas bioloģiskās cūkkopības projekts, kura mērķis ir cūku audzēšana bez antibiotikām un datorizēta fermas vadības rīka izveide. Vēl viens piemērs: projekts par smiltsērkšķu audzēšanas tehnoloģiskajiem risinājumiem bioloģiskās lauksaimniecības principu ietvaros, kas aptver gan raibspārnmušas ierobežošanu, gan mēslošanas un laistīšanas jautājumus komercstādījumos.

Divas bioloģiskās saimniecības ZS "Atvases" un ZS "Kalna Smīdes" sadarbībā ar LBTU pētniekiem otro gadu darbojas tauriņziežu audzēšanas pilnveidošanas projektā, kura viens no mērķiem ir arī inovatīvas termomehāniskas tauriņziežu teksturēšanas pārstrādes iekārtas eksperimentālā izveide. ZS "Kalna Smīdes" saimnieks Jānis Sietiņsons uzsver, ka projekts ietver visu procesu no zirņu audzēšanas līdz produktam ar pievienoto vērtību.

Inovācija aktīvi attīstās arī biškopībā – Latvijā tiek radīti digitālie risinājumi stropu uzraudzībai, tostarp viedie svari, sensori un datu analīzes sistēmas, kas ļauj attālināti sekot līdzi stropu stāvoklim, temperatūrai un bišu saimes aktivitātei.

ZS "Silvas" saimniece Adrija Bērziņa kopš aizvadītā gada beigām ir jaunā zemniece. Viņas mērķis ir izveidot vēl konkurētspējīgāku saimniecību, kurā vissvarīgākais ir augstas kvalitātes dzīvnieku audzēšana.
Foto: Dainis Bušmanis / Latvijas Mediji

Priekules pagasta bioloģiskajā ZS "Nodegi" Gatis Ozols ir izveidojis uz augsnes auglības celšanu balstītu ilgtspējīgu augsnes apstrādes modeli. "Konkurētspējas un peļņas balsts ir dzīva augsne. No tās ir atkarīgi visi tālākie procesi. Astoņu gadu cikla augsnes apstrādes modelī pirmos trīs gadus intensīvi baroju augsni, tostarp ar starpkultūrām un ar organisko mēslojumu. Ražas pirmajos gados var nebūt tāpēc, ka izejas pozīcijas ir ļoti bēdīgas, augsne ir skāba un neauglīga. Trešajā gadā ir sasniegts minimālais līmenis lucernas sēšanai. Lucerna ir prasīgs augs. Tai ir jāaug piecus gadus, pēc kā var sākt nākamo ciklu. Tātad astoņu gadu ciklā zemi es apstrādāju trīs gadus, to intensīvi barojot, turpmākos piecus gadus tā dzīvo un ražo. Rezultāts ir ļoti labs," stāsta G. Ozols. Viņš vērš uzmanību, ka klasiskajā ražošanas sistēmā ierasts peļņu rēķināt viena gada termiņā. Viņš savā biznesa plānā ieguldījumus veic trīs gadus un atdevi saņem nākamo piecu gadu periodā.

ZS "Nodegi" ir vairāki simti gaļas liellopu un arī biogāzes stacija, kas ļauj laukiem nodrošināt augstvērtīgu organisko mēslojumu. Lucerna izvēlēta labās ražas, mazākas pašizmaksas un labās konkurētspējas dēļ. "Varu samazināt lopbarības pašizmaksu. Lucerna pavisam nedaudz atpaliek no kukurūzas, tā ir daudz pārāka nekā citi sētie zālāji. Tas nozīmē, ka es ar minimālu pašizmaksu esmu ieguvis lopiem ļoti augstas kvalitātes lopbarību," atklāj G. Ozols.

Ja ir augstas kvalitātes lopbarība, gaļas liellopi labi pieņemas svarā. "Man neko no malas nevajag – ar manu ražoto lēto augstās kvalitātes barību es maksimāli samazinu pašizmaksu. Ceļš no augsnes iet caur lopiem un tālāk. Viskvalitatīvāko lopbarību saņem liellopi, sliktākas kvalitātes atlikumus lieku biogāzes ražotnē, kūtsmēsli no lopiem arī nonāk biogāzes ražotnē, kur tos pārstrādā, un substrāts atkal atgriežas uz laukiem," tā G. Ozols.

Eksperta komentārs

Inovācijas pielietojumam vajag zināšanas

Dace Siliņa, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultātes dekāne.
Foto: Publicitātes

Dace Siliņa, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultātes dekāne: "Tehnoloģiju inovāciju (procesa, darbību utt.) rezultāts ir inovācijas (jauns gala produkts vai pakalpojums). Lauksaimnieki jau kādu laiku ar inovācijām darbojas augu mēslošanā, augu aizsardzības līdzekļu lietošanā, laistīšanā, izmantojot GPS (precīza lauka atrašanās vieta un lielums), ĢIS (augsnes dati, ūdens resursi) un sensoru (augsnes mitruma, temperatūras u. c. dati) tehnoloģijas. Jau ir pieejamas mobilas ierīces, piemēram, ātrai un vienkāršai slāpekļa noteikšanai augu augšanas laikā (var pieņemt lēmumu par papildu barības vielu piegādi augiem). Pieaug arī lietu interneta (IoT) izmantošana lauksaimniecībā, kas kopā ar sensoriem sniedz reāllaika informāciju par konkrēto lauku, kultūraugu. Izmantojot IoT sensorus, var automatizēt procesu, piemēram, laistīšanu, vēdināšanu utt. Aizvien vairāk lauksaimnieciskajā ražošanā ienāk droni, kurus izmanto uzraudzībai, kultūraugu novērošanai, tādējādi ietaupot laiku lauku apsekošanai. Balstoties uz dronu apsekojumiem, var modelēt 3D karti miglošanai. Lielos dronus (tā saucamos agrodronus) sāk izmantot sēšanai (sēklu un minerālmēslu). Lauksaimniecībā izmanto robotus, piemēram, nezāļu ierobežošanai, notiek arī procesu automatizācija (sevišķi tas ir segtajās platībās). Mākslīgā intelekta rīki var analizēt laika prognozes un vēsturisko kultūraugu sniegumu, lai prognozētu ražu un optimizētu ražas novākšanas laikus.

Inovācijas lauksaimniecībā ir, tikai to izmantošana iespējama vien tad, ja lauksaimniekam ir pietiekamas zināšanas par šīm tehnoloģijām un to, kā pareizi izmantot datus. Datu nepareiza izmantošana var negatīvi ietekmēt lēmumu pieņemšanu.

Mākslīgais intelekts, mašīnmācīšanās spēlēs aizvien svarīgāku lomu augu audzēšanā, slimību identificēšanā un ražošanas pārvaldībā. Robotika un automatizācija padarīs procesus efektīvākus. Tomēr ir moderno lauksaimniecības instrumentu un tehnoloģiju ierobežojošais faktors – tās joprojām ir dārgas. Ne katrs lauksaimnieks tās var atļauties. Pieaugot sensoru, IoT un dronu izmantošanai, uzmanība būs jāpievērš datu drošībai.

Informācijas pārbagātība par inovācijām lauksaimniecībā (mākslīgais intelekts, sensori, droni, utt.) var iedzīt stresā, tomēr jāatceras, ka procesu inovācija ir arī būtiski uzlabotu ražošanas metožu ieviešana, kas paaugstinās darba efektivitāti, samazinās izmaksas. Inovācijas aspekts arī lauksaimniecībā ir radošā domāšana."

Foto: Latvijas Avīze / Latvijas Mediji

Publikācija sagatavota ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu. Par publikācijas saturu atbild AS "Latvijas Mediji".

Latvijas Vides aizsardzības fonds.
Foto: Publicitātes
"Zaļā Latvija".
Foto: Publicitātes
