SIA "Rettenmeier Baltic Timber" Inčukalnā pērn uzstādīta viena no pasaulē modernākajām baļķu šķirošanas un zāģēšanas līnijām, caur kuru baļķi skrien ar ātrumu līdz trim metriem sekundē.
Tieši tāds laiks vajadzīgs trīsmetrīga baļķa skenēšanai. Turklāt šāds ātrums ļauj no katra koksnes kubikmetra izzāģēt vērtīgāko materiālu un iegūt maksimālo atdevi. Uzņēmuma modernizācija notiek jau septiņus gadus, un šajā laikā zāģētavā investēti 160 miljoni eiro. "Tās ir ilgtermiņa investīcijas, un mēs savā nišā esam viens no modernākajiem uzņēmumiem pasaulē," saka uzņēmuma valdes loceklis Rolands Rimicāns, kurš vada zāģētavu kopš 2008. gada. "No katra baļķa, kas tiek noskenēts, iegūstam maksimāli lielāko atdevi. Arī darba ražīgums audzis un produktivitāte vienā darba stundā ir lielāka."
Projekta laikā apbūvēti 10 ha uzņēmuma teritorijas. Jaunā baļķu līnija ir 470 m gara, un baļķus iespējams sašķirot 132 kabatās, nodrošinot iespējas izmantot tos iespējami lietderīgāk. Pie projekta strādājušas grupas no daudzām valstīm. Lai apgūtu jaunās iekārtas, cilvēki no Latvijas braukuši uz Vāciju. Savukārt tie, kas ar līdzīgām līnijām jau strādājuši, braukuši uz Inčukalnu. Šāda pieredzes apmaiņa ļāvusi plānotās jaudas sasniegt ātrāk. Baļķus tagad zāģētavā loba uzreiz krautuvē, bet mizu izmanto žāvētavas apkurei. Savukārt rekuperēto siltumu izmanto telpu apkurei. R. Rimicāns: "Koksne tiek izmantota simts procentu apmērā. Granulu ražošanai izmantojam sausās skaidas, kas iegūtas no ēvelēšanas."
Publikācija tapusi sadarbībā ar Meža attīstības fondu.
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