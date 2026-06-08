Par sabiedrības izglītošanu "Luminor" bankas ekonomists Pēteris Strautiņš saņēmis meža nozares balvu "Zelta čiekurs".
Viņš ir ekonomists, kurš visam redz ne tikai cenu, bet arī vērtību. Tur, kur strīdi, izprot gan pozīciju, gan opozīciju.
Kāpēc meža nozare pievērsusi uzmanību tieši viņam? Pēteris Strautiņš: "Daudzus gadus es nodarbojos ar ekonomikas pētīšanu Latvijas reģionos. Tas manī pastiprināja interesi par meža nozari, jo lielā daļā Latvijas tā ir ļoti svarīga. Ar visu to, ka Rīgā atrodas divas lielākās pārstrādes rūpnīcas, "Latvijas valsts mežu" birojs un Pierīgā ir daudz zāģētavu, Rīgā un tās tuvumā esošā meža nozare nav vadošā. Taču ir apvidi, kur meža nozares dominance ir totāla." Analizējot CSP datus, ekonomists secina, ka zāģētavu sektors kopš 2014. gada apjoma ziņā neaug. 2021. un 2022. gadā zāģētavām bijis milzīgs bums, bet tam sekojusi smaga piezemēšanās un mērenāka attīstība. Taču kvalitātes ziņā zāģētavu sektors ir audzis. Strauji aug plātņu ražošana. Tur notiek attīstība, veikti lieli ieguldījumi, tiek būvētas jaunas rūpnīcas. Pret Krieviju ieviestās sankcijas palielinājušas tirgus iespējas un palīdz saplāksni pārdot dārgāk. Saplākšņu ražotājiem pēdējie četri gadi bijuši labi. P. Strautiņš: "Kokapstrāde labi tur savu vietu Latvijas rūpniecībā un vēl ilgi būs tās līderis, taču tā nebūs straujāk augošā nozare. Mašīnbūve kopumā būs straujāk augoša, jo tur izejvielu pieejamība ir vieglāka. Taču pilnīgi skaidrs, ka kokapstrāde daudzos Latvijas reģionos paliks vadošā, īpaši tur, kur ir dzelzceļš."
Publikācija tapusi sadarbībā ar Meža attīstības fondu.
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