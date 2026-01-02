Sprādziens Torņakalnā! Evakuēti vairāk nekā 40 iedzīvotāji, viens gājis bojā

Rīgā, Torņakalnā, gāzes sprādziena dēļ daļēji sagruvis daudzstāvu ēkas jumts un daļa piektā stāva, aģentūrai LETA apstiprināja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
VUGD informē, ka pēcpusdienā, plkst. 15.20 tika saņemts izsaukums uz Bauskas ielu un pašlaik glābēji strādā notikuma vietā.
VUGD norāda, ka pēc sākotnējās informācijas noticis konstrukciju sabrukums daudzdzīvokļu ēkas augšējos stāvos. No ēkas evakuēti cilvēki.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā aģentūrai LETA pavēstīja, ka, ierodoties notikuma vietā, mediķi konstatēja viena cilvēka nāvi.
Vēl mediķu apskate un medicīniskā palīdzība sniegta trīs cilvēkiem - vienam palīdzība sniegta uz vietas, divi nogādāti ārstniecības iestādē papildu izmeklējumu veikšanai.
Valsts policijā aģentūrai LETA norādīja, ka, balstoties uz sākotnējo informāciju, nenoskaidrota persona, iespējams, veikusi gāzes vada demontāžu, kas izraisīja sprādzienu. Patlaban tiek skaidroti notikušā apstākļi.
Kā aģentūrai LETA pastāstīja vietējie iedzīvotāji, tad sprādziens bijis tik spēcīgs, ka atsevišķiem dzīvokļiem no sprādziena sabojātas, izsistas durvis, logi. Tāpat pirms sprādziena esot bijis jūtams gāzes aromāts.
Vienlaikus pašlaik iedzīvotāji ir neziņā par to, kas notiks tālāk, atsaucību izrāda arī apkārtējo namu iedzīvotāji, piedāvājot paēst, pajumti, aģentūrai LETA pastāstīja vietējie iedzīvotāji.
Kā aģentūru LETA informēja Rīgas domē, pagaidām nenoskaidrotu apstākļu dēļ piecstāvu daudzdzīvokļu ēkā bojāta gāzes vada dēļ notika sprādziens, kā rezultātā sagruvis ēkas ceturtais un piektais stāvs, kā arī jumts.