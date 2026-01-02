Light sleet 1.2 °C
Sprādziens Torņakalnā! Evakuēti vairāk nekā 40 iedzīvotāji, viens gājis bojā

LETA/LASI.LV / Latvijas Mediji
2026. gada 02. janvāris, 17:32
Klausies ziņu audio formātā
2026. gada 02. janvāris, 17:32
Torņakalnā gāzes sprādzienā sagruvis daudzdzīvokļu mājas jumts, viens bojāgājušais.
Torņakalnā gāzes sprādzienā sagruvis daudzdzīvokļu mājas jumts, viens bojāgājušais.
Foto: Aculiecinieka foto

Rīgā, Torņakalnā, gāzes sprādziena dēļ daļēji sagruvis daudzstāvu ēkas jumts un daļa piektā stāva, aģentūrai LETA apstiprināja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

VUGD informē, ka pēcpusdienā, plkst. 15.20 tika saņemts izsaukums uz Bauskas ielu un pašlaik glābēji strādā notikuma vietā.

VUGD norāda, ka pēc sākotnējās informācijas noticis konstrukciju sabrukums daudzdzīvokļu ēkas augšējos stāvos. No ēkas evakuēti cilvēki.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā aģentūrai LETA pavēstīja, ka, ierodoties notikuma vietā, mediķi konstatēja viena cilvēka nāvi.

Vēl mediķu apskate un medicīniskā palīdzība sniegta trīs cilvēkiem - vienam palīdzība sniegta uz vietas, divi nogādāti ārstniecības iestādē papildu izmeklējumu veikšanai.

Valsts policijā aģentūrai LETA norādīja, ka, balstoties uz sākotnējo informāciju, nenoskaidrota persona, iespējams, veikusi gāzes vada demontāžu, kas izraisīja sprādzienu. Patlaban tiek skaidroti notikušā apstākļi.

Kā aģentūrai LETA pastāstīja vietējie iedzīvotāji, tad sprādziens bijis tik spēcīgs, ka atsevišķiem dzīvokļiem no sprādziena sabojātas, izsistas durvis, logi. Tāpat pirms sprādziena esot bijis jūtams gāzes aromāts.

Vienlaikus pašlaik iedzīvotāji ir neziņā par to, kas notiks tālāk, atsaucību izrāda arī apkārtējo namu iedzīvotāji, piedāvājot paēst, pajumti, aģentūrai LETA pastāstīja vietējie iedzīvotāji.

Kā aģentūru LETA informēja Rīgas domē, pagaidām nenoskaidrotu apstākļu dēļ piecstāvu daudzdzīvokļu ēkā bojāta gāzes vada dēļ notika sprādziens, kā rezultātā sagruvis ēkas ceturtais un piektais stāvs, kā arī jumts.

Patlaban evakuēti vairāk nekā 40 iedzīvotāji, viņiem nodrošināta iespēja uzturēties "Rīgas satiksmes" autobusos un tiek sniegta visa iespējamā palīdzība. Tuvākajā laikā ēku apsekos būvinspektors, lai varētu lemt par tās tālāko ekspluatāciju.

Ja ēka pēc ugunsgrēka vai citas nelaimes nav izmantojama, dzīvokļu īpašniekiem Rīgas pašvaldība piedāvā saņemt gan sociālo palīdzību, gan iespēju apmesties pagaidu izmitināšanas vietā.

Evakuētajiem iedzīvotājiem ir tiesības pašvaldībā saņemt krīzes pabalstu, kuru var pieprasīt divu mēnešu laikā no krīzes situācijas rašanās dienas. Iedzīvotāji var vērsties ar iesniegumu krīzes pabalsta saņemšanai Rīgas Sociālajā dienestā, sazinoties pa tālruni 80001201.

Tāpat iedzīvotāji aicināti vērsties Sociālajā dienestā, ja nepieciešama kāda cita palīdzība, piemēram, apģērbs, pārtikas pakas, dokumentu atjaunošana, vai vēl kāds cits sociālais atbalsts. Plašāka informācija par sociālās palīdzības iespējām pieejama pa tālruni 80001201.

Iedzīvotājiem, kam nepieciešama pagaidu dzīvojamā telpa, patlaban tiek piedāvāta istaba pašvaldības viesnīcā līdz piecām dienām. Par izmitināšanas iespējām viesnīcā aicinām sazināties ar pašvaldības policiju pa tālruni 112.

Cietušajām un apdraudētajām personām ir tiesības pieteikties pagaidu dzīvojamai telpai un vienreizējam pabalstam remontam gadījumā, ja dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir cietusi terora akta, stihiskas nelaimes, avārijas vai citas katastrofas rezultātā un Pilsētas attīstības departaments pieņēmis lēmumu aizliegt dzīvojamās mājas ekspluatāciju līdz bīstamības novēršanai.

Lai saņemtu pašvaldības izīrētu dzīvojamo telpu, kur var uzturēties līdz sešiem mēnešiem, bet ne ilgāk par gadu, iedzīvotājiem jāvēršas ar iesniegumu Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā Brīvības ielā 49/53. Savukārt, ja telpas tiks atzītas par atjaunojamām, dzīvokļu īpašnieki varēs pieteikties uz vienreizēju pabalstu remontam - līdz 10 000 eiro.

