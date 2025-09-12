Latvijā jau pieņemts likums, kas paredz, ka apdraudējuma gadījumā dronus var notriekt ne tikai militārie spēki un robežsargi, bet arī policisti. Saeimā otrajam lasījumam virzīti grozījumi Apsardzes darbības likumā, kas paredzētu šādas tiesības piešķirt arī apsardzes darbiniekiem kritiskās infrastruktūras aizsardzībai, vēsta 360TV Ziņas.
Autonomo sistēmu kompetences centrā tiek strādāts pie īpašiem kamikadzes tipa droniem, kas paredzēti cīņai ar Krievijas izmantotajiem uzbrukuma lidrobotiem. Centra vadītājs Modris Kairišs norāda, ka Latvijas bruņotie spēki šādus dronus kā mācību materiālus izmanto jau vairākus gadus, un to vizuālā līdzība ar agresorvalsts izmantotajiem modeļiem ļauj karavīriem trenēties reālistiskos apstākļos.
Eksperti skaidro, ka Latviju miera laikā apdraud divu tipu droni – tā dēvētās “Gerberas”, kas spēj nolidot līdz sešiem simtiem kilometru, un lielākie “Šahed” tipa droni, kas var sasniegt pat vairāk nekā tūkstoš kilometru attālumu. Šādus aparātus var notriekt ar ložmetējiem vai raķetēm, taču tās ir ļoti dārgas. Vienu no efektīvākajiem risinājumiem šobrīd uzskata mazos kamikadzes tipa dronus, kas ar mākslīgā intelekta palīdzību spēj automātiski atrast un ietriekties pretinieka lidrobotā.
Kairišs skaidro, ka jaunās sistēmas saņems informāciju no radariem un akustiskajām novērošanas ierīcēm, lai pēc tam pārtvērējdrons spētu automātiskajā režīmā noteikt ienaidnieka dronu un to iznīcināt.
Mazāka izmēra droni, kurus Krievija izmanto kara apstākļos, spēj lidot tikai dažus desmitus kilometru, tomēr tie ir pietiekami bīstami, lai nomestu bumbas un atgrieztos bāzē nepamanīti. Šādus aparātus paši krievi dēvē pat par “Raganām”.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur.
Abonē ŠEIT.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu