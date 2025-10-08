Ludzas novadā otrdien robežsargi aizturējuši kādu Krievijas pilsoni, kurš nelikumīgi šķērsojis valsts robežu no Krievijas puses, informēja Valsts robežsardze.
Pārbaudot saņemto informāciju, robežsargi Pasienes pagastā konstatēja kādu Krievijas pilsoni, kurš bija nelikumīgi šķērsojis valsts robežu no Krievijas puses.
Pārbaudot notikuma vietu, konstatēts, ka netālu ir izgriezts žoga sieta gabals viena metra platumā.
Pret personu sākts kriminālprocess par ārējās valsts robežas tīšu nelikumīgu šķērsošanu un svešas mantas tīšu bojāšanu.
