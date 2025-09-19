Afganistānas talibu režīms aizliedzis augstskolās izmantot grāmatas, ko sarakstījušas sievietes.
Viens no komitejas locekļiem, kas izvērtē grāmatas, raidorganizācijai BBC apstiprināja, ka sieviešu sarakstītās grāmatas ir aizliegtas un tās nav atļauts izmantot mācību procesā.
Par problemātiskām atzītas kopumā 680 grāmatas, no kurām aptuveni 140 sarakstījušas sievietes. Aizlieguma pamatojumā norādīts, ka šie darbi vērsti pret islāma likumiem un talibu politiku.
Talibi vērsušies arī pret irāņu rakstītajām un izdotajām grāmatām. Viens no augstskolu mācībspēkiem, kurš vēlējās saglabāt anonimitāti, BBC norādīja, ka aizlieguma radīto plaisu būs gandrīz neiespējami aizpildīt. "Irānas autoru un tulkotāju grāmatas ir galvenā saikne starp Afganistānas universitātēm un pasaules akadēmisko sabiedrību. To aizliegšana rada būtisku tukšumu augstākajā izglītībā," viņš uzsvēra.
Universitātēm arī aizliegts turpmāk pasniegt 18 priekšmetus, kas esot "konfliktā ar šariata tiesībām un sistēmas politiku". Starp šiem priekšmetiem ir cilvēktiesības un sešas tēmas, kas tiešā veidā saistītas ar sievietēm.
Talibi sagrāba varu Afganistānā 2021. gada augustā. Lai gan talibi uzspieduši dažādus noteikumus un aizliegumus iedzīvotājiem kopumā, viņi īpaši vērsušies pret meitenēm un sievietēm to dzimuma dēļ, atņemot tām pamata tiesības un brīvības. Cita starpā talibi atņēmuši meitenēm un sievietēm tiesības uz izglītību tālāk par sesto klasi.
