ASV nekavējoties aptur visu Afganistānas pilsoņu iesniegto imigrācijas pieprasījumu izskatīšanu, dažas stundas pēc divu nacionālās gvardes karavīru sašaušanas Vašingtonā paziņojusi prezidenta Donalda Trampa administrācija.
Afgāņu imigrācijas pieprasījumu izskatīšana apturēta uz nenoteiktu laiku, kamēr netiks pārskatīti līdzšinējie drošības un izvērtēšanas protokoli, sociālās saziņas vietnē "X" ceturtdien pavēstījis ASV Pilsonības un imigrācijas dienests.
Iepriekš Tramps paziņoja, ka divus nacionālās gvardes karavīrus netālu no Baltā nama trešdien sašāva kāds afgānis, kas ASV ieceļojis 2021. gadā.
Amatpersonas ziņo, ka abu sašauto karavīru stāvoklis ir kritisks.
"Pamatojoties uz pieejamo informāciju, Iekšzemes drošības ministrija ir pārliecināta, ka aizturētais aizdomās turamai ir ārvalstnieks, kas mūsu valstī ieradies no Afganistānas - Zemes pakaļas cauruma," videouzrunā no Palmbīčas Floridā pavēstīja Tramps.
Viņš piebilda, ka šāvēju 2021. gadā ASV nogādājusi viņa priekšgājēja Džo Baidena administrācija un ka tam piešķirtas uzturēšanās tiesības saskaņā ar Baidena parakstīto likumu.
Kā vēsta televīzijas kanāls CNN, šāvējs 2024. gadā pieprasījis patvērumu, taču viņa lūgums apstiprināts 2025. gada aprīlī, kad Baidenu Baltajā namā jau bija nomainījis Tramps, kas amatā stājās janvārī.
Tramps paziņoja, ka ikviens afgānis, kas ieceļojis ASV Baidena administrācijas laikā, ir atkārtoti jāpārbauda.
Prezidents arī uzsvēra, ka ikviens ārvalstnieks, kas "te neiederas vai nesniedz labumu mūsu valstij", ir jāizraida.
Aptauja
Kad noskaidrojies, ka nelegāli ieceļojušajam migrantam patvērums nepienākas, ko darīt valsts iestādēm?
