Nākamā gada 1. janvārī amatā jāstājas jaunajam ANO ģenerālsekretāram. Jūlija beigās ANO Drošības padome, kopumā 15 dalībvalstis – piecas pastāvīgās un desmit mainīgās, tostarp Latvija – aiz slēgtām durvīm uzsāks neoficiālos balsojumus, angliski dēvētus par "salmu balsojumiem" ("straw polls").

Latvijai šajā procesā būs vismaz procesuāli nozīmīga loma – novembrī mūsu valsts pārņems Drošības padomes prezidentūru, kas dos mandātu noteikt padomes darbakārtību un vadīt sēdes. Tas nozīmē, ka tieši Latvijas diplomātu vadībā varētu risināties izšķirošie balsojumi.

Pirmajā posmā Drošības padome izskatīs pieteiktos kandidātus un pakāpeniski atsijās tos, kuriem nav pietiekama atbalsta vai kuriem kāda no piecām pastāvīgajām dalībvalstīm draud uzlikt veto. Kopš ANO izveides 1946. gadā šādas tiesības sākotnēji bija PSRS, bet tagad Krievijai, neraugoties uz tās izvērsto agresiju.

Kad padome būs vienojusies par

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