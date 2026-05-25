Romas Katoļu baznīcas pāvests Leons XIV pirmdien publicējis traktātu par mākslīgā intelekta tēmu, savā pirmajā enciklikā brīdinot par daudzām briesmām, ko šī tehnoloģija rada cilvēcei.
Dokumentā "Magnifica Humanitas" pāvests aicina izstrādāt stingras vadlīnijas, kā rīkoties ar mākslīgo intelektu, vienlaikus norādot arī uz tā sniegtajām iespējām.
Lai gan Leons pēdējo mēnešu laikā vairākkārt brīdinājis par riskiem, kas saistīti ar mākslīgo intelektu, dokumentā uzsvērts, ka šī tehnoloģija var būt "vērtīgs instruments" dažādās jomās.
Pāvests uzsver, ka priekšrocības ir nevienlīdzīgi sadalītas, dodot labumu nedaudziem cilvēkiem, kam jau tagad pieder ievērojama bagātība.
Tas nozīmē, ka "nelielas, bet ļoti ietekmīgas grupas var veidot informācijas un patēriņa modeļus, ietekmēt demokrātiskos procesus un virzīt ekonomikas dinamiku savā labā", klāstīja pāvests.
Šī iemesla dēļ ir būtiski, lai mākslīgā intelekta izmantošanu "vadītu skaidri kritēriji un efektīva uzraudzība, kas balstīta līdzdalībā un subsidiaritātē".
Mākslīgā intelekta pamatā jābūt cilvēciskām vērtībām un morālei, norādīja Leons.
Tomēr no tā nebūs nekādas jēgas, "ja šo morāli noteiks daži", brīdināja pāvests, šādi, kā tas tiek interpretēts, izsakoties par ASV tehnoloģiju miljardieriem.
Pāvests īpaši kritiski raugās uz mākslīgā intelekta ietekmi konfliktos.
Lēmumus par dzīvību un nāvi nekādā gadījumā nedrīkst atstāt mašīnu ziņā, pauda pāvests. "Nav pieļaujams mākslīgām sistēmām uzticēt letālus vai citādi neatgriezeniskus lēmumus."
Enciklikas prezentācijā Vatikānā bija gan Leons, gan kardināli un teologi, gan arī mākslīgā intelekta uzņēmuma "Anthropic" līdzdibinātājs Kriss Ola.
Sanfrancisko bāzētais tehnoloģiju uzņēmums sevi raksturo kā "mākslīgā intelekta drošības un pētniecības uzņēmumu", un tam izraisījies konflikts ar ASV administrāciju par atteikšanos atļaut izmantot tā mākslīgā intelekta modeļus automatizētās ieroču sistēmās vai iedzīvotāju uzraudzībā.
ASV prezidents Donalds Tramps iepriekš paudis nopēlumu gan pāvestam, gan "Anthropic".
