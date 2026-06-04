Konkurences padome (KP) šobrīd nav saskatījusi elektroauto tirgotāju darbībās negodprātīgu rīcību un elektroauto atbalsta programmas izmantošanu virspelņas gūšanai, ceturtdien intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta panorāma" sacīja klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs (NA).
Viņš minēja, ka KP ir informējusi par to, ka šobrīd tā nesaskata aizdomīgu rīcību, taču tā ir gatava arī nākotnē vērtēt situāciju.
"Ja būs kādas problēmas un pārkāpumi, tad riskējam, ka šī programma turpinājumā vairs nebūs,"
atzina Vitenbergs.
Iepriekšējās valdības klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis (ZZS) vērsās Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (PTAC) un KP, aicinot pārbaudīt iespējamo elektroauto cenu kāpumu. "Izmantot elektroauto atbalsta programmu virspelņas gūšanai nav pieļaujams, tāpēc vērsos pie PTAC un KP, lai tiktu pārbaudīta publiski izskanējusī informācija par šādiem gadījumiem," sociālajos medijos vēstīja Melnis.
Vienlaikus Melnis abām iestādēm arī lūdza priekšlikumus, kā šādus gadījumus nepieļaut nākotnē.
Melnis atsaucās uz "360TV" vēstīto, proti, kolīdz valsts paziņojusi par vērienīgo finanšu stimulu elektroauto iegādei, vairākos sludinājumu portālos strauji pieaugušas dažu elektroauto cenas. Tādējādi radušās bažas, vai valsts subsīdijas mērķtiecīgi nekropļo tirgu un vai vietējie autotirgotāji neizmanto situāciju, lai nopelnītu uz nodokļu maksātāju rēķina.
Sludinājumos redzams, ka viena un tā paša elektroauto cena pēc programmas izsludināšanas palielinājusies par vairākiem tūkstošiem eiro.
Nozares eksperts Jānis Bekers apstiprinājis, ka tirgū patiešām ir fiksēti gadījumi, kad automašīnām cenas tikušas mākslīgi paceltas.
Klimata un enerģētikas ministrija (KEM) izstrādājusi jaunu atbalsta programmu iedzīvotājiem videi draudzīgu automobiļu iegādei, paredzot 40 miljonu eiro finansējumu elektroauto, ārēji lādējamu hibrīdauto un ūdeņraža automobiļu iegādei.
Aptauja
Kas, jūsuprāt, ir lielākais ieguvums, izvēloties lietotu elektroauto?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu