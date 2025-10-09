Sīrijā svētdien tika aizvadītas pirmās likumdevēja vēlēšanas, kopš pagājušā gada decembrī tika gāzts Bašara al Asada režīms.
Šoreiz tomēr visiem pilsoņiem piedalīties tajās nebija iespējams, liegta bija arī politisko partiju loma. Tas raisījis pārmetumus jaunā valsts vadītāja Ahmeda aš Šarā virzienā par centieniem varu koncentrēt savās rokās un nepieļaut patiesu politisko konkurenci. Daļa sīriešu tomēr arī šādas vēlēšanas uzskata par progresu salīdzinājumā ar Asadu dinastijas gados piedzīvoto diktatūru.
Balso nedaudzi
Sīrijas valdība skaidrojusi, ka 14 gadus ilgušā pilsoņu kara rezultātā daudzi sīrieši ir bijuši spiesti pamest savas mājas, daudziem nav identifikācijas dokumentu, un šādos apstākļos tiešas vēlēšanas nebūtu iespējamas. Tā vietā pārejas perioda parlaments tiek ievēlēts, izmantojot diezgan sarežģītu vairāku pakāpju sistēmu. Jūnijā Sīrijas pagaidu valdība vēlēšanu uzraudzībai iecēla Augstāko vēlēšanu komiteju, kas savukārt iecēla vēlēšanu apakškomitejas Sīrijas vēlēšanu apgabalos. Pēc tam apakškomitejas izraudzījās cilvēkus, kas katrā vēlēšanu apgabalā veidoja "elektoru kolēģiju" jeb vēlēšanu padomi. Šīm padomēm bija uzticēts izraudzīties divas trešdaļas jeb 140 no kopā 210 parlamenta deputātiem. Atlikušos 70 likumdevējus izraudzīsies prezidents. Vēlēšanās tomēr izdevās ievēlēt tikai 119 deputātus, jo kurdu kontrolētajās Rakas un Hasekas provincēs valsts ziemeļos un Suveidā Sīrijas dienvidos, kur dzīvo druzu minoritāte, vēlēšanas netika rīkotas. Šīs teritorijas Sīrijas valdība nekontrolē, lai arī vēlēšanu amatpersonas paudušas cerību, ka vēlēšanas tur tomēr izdosies sarīkot.
Minoritāšu pārstāvju maz
Pēc vēlēšanu rezultātu publiskošanas redzams, ka lielākoties ievēlēti sunnītu islāmam piederoši vīrieši. Savukārt sieviešu un Sīrijas etnisko un reliģisko minoritāšu pārstāvju ir maz. To atzinušas arī Sīrijas amatpersonas.
"Starp nozīmīgākajiem trūkumiem vēlēšanu procesā bija neapmierinošā Sīrijas sieviešu pārstāvniecība un fakts, ka kristieši ir pārstāvēti tikai ar divām vietām,"
pēc vēlēšanu rezultātu publiskošanas pirmdien preses konferencē paziņoja Augstākās vēlēšanu komitejas pārstāvis Navars Nadžmehs, kuram žurnālisti par šo tematu bija uzdevuši jautājumus. Komitejas pārstāvis norādīja, ka prezidents, izraugoties savus 70 deputātus, varētu "kompensēt" šīs nepilnības. Kopā parlamentā ievēlētas sešas sievietes un desmit etnisko un reliģisko minoritāšu pārstāvji. Sīrijas amatpersonas tomēr noraidījušas rosinājumus ieviest deputātu kvotas noteiktām iedzīvotāju grupām. Prezidenta izvēlēto deputātu nosaukšana gaidāma tuvāko divu nedēļu laikā, un to ar interesi gaidīs arī starptautiskā sabiedrība, kas vēlas no Šarā, kura vadībā pērn tika gāzts Asada režīms, sagaidīt konkrētus soļus pārstāvnieciskas iekārtas veidošanā. Satraukums par etnisko un reliģisko minoritāšu stāvokli pastiprinājies pēc tam, kad šogad Sīrijā izcēlās vardarbība, kurā cietuši gan valsts dienvidos dzīvojošie druzi, gan arī alavīti, kuri bija pie varas Asada režīma laikā.
Pirmais solis vai autoritārisma iedibināšana
Sīrijas vēlēšanu rezultātus var vērtēt kā konservatīvas sabiedrības atspoguļojumu, bet Sīrijas valdības kritiķi norāda, ka šāda vēlēšanu sistēma izstrādāta, lai dotu priekšroku sunnītu kopienai, kurai pieder lielākā daļa valsts iedzīvotāju, un lai stiprinātu Šarā varu. Par to liecinot arī prezidenta iespējas izraudzīties trešdaļu parlamenta sastāva. Vēlēšanās arī bija liegta politisko partiju dalība, un visi kandidāti startēja individuāli. Pirms vēlēšanām vairāk nekā desmit nevalstiskās organizācijas paziņoja, ka vēlēšanu procesa rezultātā Šarā varēs "veidot parlamentāro vairākumu no cilvēkiem, kurus viņš pats izvēlējies vai kuru lojalitāti sev nodrošinājis". "Procesu var saukt, kā vien vēlaties, bet ne par vēlēšanām," paziņoja Francijā bāzētās organizācijas "Sīrieši par patiesību un taisnīgumu" izpilddirektors Basams Alahmads. Viņa pārstāvētā organizācija ir paziņojuma parakstītāju vidū. Uz vēlēšanu trūkumiem norāda arī citi Sīrijas notikumu vērotāji, tomēr vēršot uzmanību arī uz pozitīvām iezīmēm. Notikušās vēlēšanas "nav jāuzskata par teātri, bet tās nav arī kārtīgas vēlēšanās, kurās tiktu radīts neatkarīgs, ietekmīgs likumdevējs vai pieļauta politisko nometņu konkurence", intervijā telekanālam "Al Jazeera" norādīja Ņujorkā bāzētās domnīcas "Century International" pētnieks Ārons Lunds. Neskatoties uz vēlēšanu ierobežojumiem, procesa gaitā ievērību var gūt noteikti populāri kandidāti, un tas nav mazsvarīgi, piebilda eksperts. Lai arī pašām vēlēšanām ļoti lielas nozīmes nav, būtiskāks ir jautājums par jaunā parlamenta ietekmi uz politisko procesu, uzsvēra Lunds. "Vai tas ir pirmais solis ceļā uz īstām vēlēšanām, vai arī ķeksīša ievilkšanas pasākums, aizsākoties jaunai autoritārai iekārtai?" Jāpiebilst, ka jaunajam Sīrijas parlamentam paredzēts darboties divarpus gadus. Šarā, svētdien apmeklējot vēlēšanu iecirkni Damaskā, paziņoja, ka vēlēšanas ir "vēsturisks brīdis", un solīja, ka parlamentam būs "nozīmīga uzraugošā loma".
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu