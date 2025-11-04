Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs pirmdien paziņoja, ka Sīrijas bēgļiem Vācijā ir jāatgriežas mājās, jo karš viņu valstī ir beidzies, citādi viņiem draudēs deportācija.
Mercs jaunākajos komentāros par migrāciju sacīja, ka sīriešiem, kas bēga no savas valsts 13 gadus ilgā pilsoņkara, "vairs nav nekāda iemesla" pieprasīt patvērumu Vācijā.
Runājot "par tiem, kas atsakās atgriezties savā valstī - protams, mēs varam viņus izraidīt", sacīja Mercs, apmeklējot Hūzumas pilsētu Vācijas ziemeļos.
Vācijas ārlietu ministrs Johans Vādefuls ceturtdien Damaskas apmeklējuma laikā sacīja, ka sīriešu atgriešanās potenciāls ir "ļoti ierobežots", jo karā ir sagrauta liela daļa valsts infrastruktūras.
Šo paziņojumu kritizēja Mercs un Vādefula konservatīvā partija - Kristīgo demokrātu savienība (CDU), kas mēģina novērst, ka eksplozīvajā migrācijas jautājumā to apsteigtu galēji labējie politiskie spēki.
Mercs sacīja, ka ir uzaicinājis Sīrijas jauno pagaidu prezidentu Ahmedu al Šaraa apmeklēt Vāciju, lai apspriestu, "kā mēs to varam kopīgi atrisināt". Šaraa vadītie islāmistu spēki pērn gāza Sīrijas prezidentu Bašaru al Asadu.
Sīrijai "ir vajadzīgs viss tās spēks, un pirmām kārtām visi sīrieši, lai atjaunotu [valsti]," sacīja Mercs. Viņš pauda pārliecību, ka daudzi sīrieši atgriezīsies labprātīgi.
Vācijā dzīvo apmēram miljons sīriešu, kuru lielākā daļa tur ieradušies 2015. un 2016. gadā, bēgot no Sīrijas pilsoņkara.
Aptauja
Kad noskaidrojies, ka nelegāli ieceļojušajam migrantam patvērums nepienākas, ko darīt valsts iestādēm?
