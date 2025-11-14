Cloudy 6 °C
P. 14.11
Fricis, Vikentijs
#pašvaldības #tilti

"Gadsimta notikums!" Salacgrīvā atklāj jauno tiltu

Guntis Ščerbinskis / Latvijas Avīze
2025. gada 12. novembris, 11:00
Jaunajam tiltam neviena no vecā tilta konstrukcijām nebija atbilstoša un derīga, tāpēc visus vecā tilta balstus nācies demontēt. Salacgrīvieši ir patīkami pārsteigti, ka tilta būvniecība tikusi pabeigta sākotnēji solītajos termiņos, kas Latvijā ir retums. Būvnieki apliecina – iekļauties pusotrā gadā neesot bijis viegli.
12. novembrī tiek atklāts pusotra gada laikā uzceltais tilts pār Salacas upi uz starptautiskās nozīmes autoceļa "Via Baltica" jeb Tallinas šosejas (A1) Salacgrīvā.

Morāli un tehniski nokalpojušais vecais tilts ilgāku laiku bija kā kauna traips Latvijas vizītkartē, jo trūka gribas un apņēmības nozīmīgo satiksmes objektu sakārtot.

Līdz gada beigām vēl turpināsies būvlaukuma sakopšana, kā arī darbi zem tilta. Taču līdz ar tilta atklāšanu no šodienas satiksme pār to tiek atvērta pilnībā – abos virzienos, bez luksofora, turklāt visu veidu transportlīdzekļiem, arī kravas automašīnām, informē VSIA "Latvijas valsts ceļi" ("LVC") Komunikācijas daļas vadītāja Anna Kononova.

"Gadsimta notikums," par jaunā Salacas tilta atklāšanu teic Salacgrīvas apvienības pārvaldes vadītājs Andris Zunde. "Diezgan jau mēs dabūjām paciest visas tās neērtības sakarā ar jaunā tilta būvniecību, ar to luksoforu un sastrēgumiem. Salacgrīvieši dabūja uz savas ādas izjust, ko nozīmē laikā netikt uz kādu pasākumu. Arī ostas darbs tika ietekmēts, jo pagaidu tiltu varēja izmantot tikai ierobežotas masas kravas mašīnas." Vienlaikus Zunde atzīst, ka neērtības paciest bijis vērts, lai tagad sagaidītu jaunā tilta atklāšanu.

"Brīnumi notiek"

Zunde: "Beidzot mums ir skaists tilts. Pat būvnieki iekļāvās solītajos termiņos, kas būtībā ir gandrīz vai unikāls gadījums Latvijā. Kad tiltu sāka būvēt un paziņoja, ka termiņš ir pusotrs gads, godīgi sakot, pie sevis smīnējām un noteicām, ka tā jau Latvijā nenotiek. Bet, redziet, brīnumi notiek! Tilta būvnieki reizēm pat trijās maiņās strādāja, un rezultāts ir sasniegts."

Salacgrīvas apvienības pārvaldes vadītājs skaidro, ka tilta būvniecības laikā, kamēr tika noslogotas apkārtējās ielas un apbraucamie ceļi, pašvaldība diezgan ievērojamus līdzekļus ieguldījusi šo brauktuvju uzturēšanā un remontā, lai sastrēgumstundās vispār varētu kaut kur izbraukt, īpaši izceļot Āķu ielu. 

"Pēc jaunā tilta atvēršanas mēs visur ieradīsimies par ātru," smej Zunde, sakot, ka vietējie iedzīvotāji jau pieraduši pie sastrēgumiem un apkārtceļu mērošanas.

Par jauno tiltu no vietējiem iedzīvotājiem dzirdētas tikai pozitīvas atsauksmes. "Kā ļoti labu risinājumu projektētāji paredzējuši platākas gājēju un velojoslas, nekā tās bija vecajam tiltam. Un tilta vidū izveidotas kabatiņas, kur var uzkavēties un patīksmināties par ainavu. Un apgaismes ķermeņi! Vakaros ir īpaši skaisti, kad iedegas šīs lampiņas, mirdzot kā vējā ieliektas smilgas," priecājas arī pašvaldības pārstāvis.

Saudzīgi pret upes gultni

"Jau pašā sākumā bija skaidrs, ka termiņi šī objekta realizācijai ir ļoti saspringti ne tikai no tehniskā viedokļa, bet arī, lai apgūtu Eiropas līdzfinansējumu, kam noteikti stingri termiņi," teic SIA "Nordes būve" projektu vadītājs Edgars Vaivods. "Attiecīgi starp katru pilnsabiedrības partneri tika detalizēti sadalītas atbildības, lai veiktu darbus pēc iespējas efektīvāk. Bija brīži, kad darbi tika organizēti cauru diennakti, lai galvenos būvniecības posmus paveiktu laikā."

Vaivods atzīmē, ka tilta būvniecības laikā īpaša uzmanība veltīta tam, lai darbu gaitā pēc iespējas mazāk izmainītu upes gultni, ņemot vērā Salacas upes nozīmi zivju resursu attīstībā. Tilta būvniekiem bija jārēķinās arī ar mainīgo ūdens līmeni upē. "Tas būvniecības tehniku uz vairākām dienām atstāja uz sēkļa un ietekmēja darbu grafiku," stāsta "Nordes būve" pārstāvis. "Izaicinoša bija metālkonstrukciju izgatavošanas un izbūves gaita, kur būvdarbi tika veikti, izmantojot garenuzbīdīšanas metodi, kas mainīga laiduma siju augstuma dēļ bija īpaši sarežģīti. Šim procesam tika sagatavots uzbīdīšanas laukums, izbūvējot rievsienu nostiprinājumu Ainažu krasta pieejā. Pēc uzbīdīšanas tilta sijas, izmantojot īpašas konstrukcijas, tika nolaistas uz balstiem. Šis process aizņēma gandrīz pusgadu."

Jaunajam tiltam neviena no vecā tilta konstrukcijām nebija atbilstoša un derīga, tāpēc visus vecā tilta balstus nācās demontēt. 

Vecā tilta nojaukšanu veica PS "NB&Tilts" apakšuzņēmējs SIA "Grāvējs". Kā noritēja vecā tilta demontāža, stāsta SIA "Grāvējs" valdes loceklis Rihards Muižnieks: "Lai mazinātu ietekmi uz dabu, darbi veikti no peldošiem pontoniem, izmantojot celtņus un speciālus betona griezējus. Darbi tika uzsākti 2024. gada rudenī un ilga astoņus mēnešus vairākos posmos. Tilta demontāža tika īstenota pa etapiem. Viens no lielākajiem izaicinājumiem bija nepieļaut, ka konstrukcijas daļas nokļūst ūdenī, tāpēc daļa darbu tika veikti no speciāli izbūvēta pontona. Objekta specifika prasījusi rūpīgu pieeju un plānošanu. Katru laidumu rūpīgi sazāģēja ar betona griezējiem, pēc tam, izmantojot specializētu celtni, kas atradās uz pontona, tos noņēma. Šāda metode nodrošināja precīzu konstrukciju apstrādi un minimālu ietekmi uz vidi."

Tilta būvniecības laikā satiksme pār upi tika organizēta pa pagaidu tiltu ar vienu brauktuvi un reverso kustību, kas tika organizēta ar luksoforiem. Tomēr tā ekspluatācijas laikā dažbrīd radās jautājumi par pagaidu konstrukcijas drošību, tāpēc tika veikta papildu nostiprināšana. "Pagaidu tilts, tā uzturēšana, slēgšana remontam un pastiprināšana prasīja daudz resursu un nervu. Arī šeit kārtējo reizi pierādās, ka ne visi satiksmes dalībnieki ievēro stingros ierobežojumus, kas bija noteikti pagaidu tilta drošai ekspluatācijai," piebilst Vaivods.

Iesildīšanās bija ilgāka

Kopumā ceļš līdz jaunajam Salacas tiltam nebūt nebija bez grubuļiem. Ilgi gaidītos lēmumus par tā būvniecību lielā mērā veicināja ģeopolitiskie apstākļi, kas veidojās pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gadā, līdz ar to tilta būvniecības jautājums izkustējās. Salacgrīvas apvienības pārvaldes vadītājs Zunde atgādina, ka pirmo trauksmes vēstuli par vecā tilta stāvokli pašvaldība Satiksmes ministrijai rakstījusi jau 2010. gadā, aicinot meklēt risinājumu. Tomēr desmit gadus jautājums nekustējās. Par šo neizdarību latviešus sāka kaunināt arī igauņi – 2023. gadā Igaunijas Satiksmes departaments lūdza Latvijas kolēģiem sniegt informāciju par "Via Baltica" maršrutā esošā Salacas tilta tehnisko stāvokli, ņemot vērā, ka pie tilta veidojas sastrēgumi. Tobrīd vecā tilta zaudētās nestspējas dēļ transportlīdzekļi to varēja šķērsot vienlaikus tikai vienā virzienā, kas radīja pamatīgus sastrēgumus. Vasarā, kad tūkstošiem cilvēku no Latvijas un Lietuvas devās uz dziedātāja "The Weeknd" koncertu Tallinā, pie vecā Salacgrīvas tilta bija izveidojusies auto rinda pat sešu kilometru garumā. Bet, aktualizējoties arī militārās mobilitātes jautājumam, tilta lietā notika straujš pavērsiens. Vai tagad igauņi mūs paslavēs? "Nu, cerams," teic Zunde, piebilstot, ka Igaunijā norisinās vērienīgi ceļu infrastruktūras izbūves darbi. "Mums laikam viņus būs jāturpina ķert, nevis apsteigt."

Pašvaldība ilgstoši nevarēja realizēt tilta pārbūvi, tādējādi tilts zaudēja nestspēju un pār to tika ierobežota satiksme, norāda "LVC". Pagājušajā gadā tilts tika pārņemts valsts īpašumā un "LVC" tika uzticēts sagatavot dokumentāciju finansējuma piesaistei un organizēt būvdarbus. Limbažu novada pašvaldība 2024. gada februārī vienbalsīgi pieņēma lēmumu par Salacas tilta un būvprojekta nodošanu Latvijas valstij. Šāds lēmums tika pieņemts, lai nodrošinātu autoceļu valsts pārvaldes funkcijas izpildi un īstenotu būvprojekta realizāciju. 

Tilta īpašuma tiesības valstij nostiprinātas uz laiku, kamēr notiek būvprojekta īstenošana, savukārt pēc būvniecības un garantijas perioda tiltu paredzēts nodot atpakaļ Limbažu novada pašvaldības īpašumā.

Pērnajā pavasarī tika noslēgts līgums ar PS "NB&Tilts" (SIA "Nordes būve" un SIA "Tilts") par jauna tilta pār Salacu izbūvi Salacgrīvā uz Tallinas šosejas par gandrīz 15 miljoniem eiro (bez PVN). Tilts pār Salacu uz valsts galvenā autoceļa Rīga (Baltezers)–Igaunijas robeža (Ainaži) (A1) ietilpst Eiropas transporta tīklā (TEN-T), kā arī ir Eiropas nozīmes autoceļu maršruta E67 jeb "Via Baltica" posms, kas nodrošina vietējo un starpvalstu satiksmi, kā arī militāro mobilitāti. Jauna tilta būvniecību trešā militārās mobilitātes projektu uzsaukuma ietvaros līdzfinansē Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments 7,5 miljonu eiro apmērā. Vēl 2022. gada pavasarī pirms lielā cenu lēciena jaunā tilta provizoriskās izmaksas tika lēstas no sešu līdz 7,8 miljonu eiro (bez PVN) apmērā.

"Šis tilts mums ir ļoti svarīgs, jo cauri pašvaldības teritorijai iet A1 šoseja. Un līdzšinējā situācija sagādāja ļoti lielas neērtības gan Salacgrīvas pilsētas iedzīvotājiem, gan arī mums kā pašvaldībai, radot papildu satiksmes noslodzi tuvējām pilsētas ielām un ceļiem. Tas noņems daudzas negācijas, kas radās iedzīvotājiem saistībā ar to, ka smagais transports virzījās pa privātmāju rajonu un citur," rezumē Limbažu novada pašvaldības vadītāja Sigita Upmale.

Uzziņas

Par jauno Salacas tiltu

Projektēja vietējais uzņēmums SIA "Projekts 3".

Būvēja pilnsabiedrība "NB&Tilts", ko veido SIA "Nordes būve" un SIA "Tilts".

Četru laidumu tēraudbetona siju tilts ar jauniem balstiem un tērauda sijām, laiduma konstrukcijas kopējais garums 182.5 m.

Kopējais tilta platums paredzēts 14,5 m, tiltu veido divas 4 m platas braukšanas joslas un divas 2,5 m platas ietves brauktuves malās.

Abos tilta galos zemtilta daļā izveidota gājēju ietve (Ainažu pusē zemtilta ietve savienota ar esošo ietves konstrukciju, kura izbūvēta gar Salacas upi, Rīgas pusē ietve izveidota lokāli, tās galā jaunas kāpnes).

Foto: Publicitātes

