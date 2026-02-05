Pēdējo desmit gadu laikā ārvalstu studentu skaits Latvijā vairāk nekā dubultojies – no aptuveni 5000 2024. gadā tas pieaudzis līdz vairāk nekā 11 tūkstošiem 2024. gadā.

Visus šos gadus, kamēr ārvalstu studentu skaits turpinājis pieaugt, aktuāls bijis jautājums, cik no viņiem te tiešām ieradušies pēc izglītības, bet cik lielai daļai studijas bijis tikai iegansts iebraukt Latvijā. Šo aktuālo jautājumu gan dažbrīd bijis tā kā neērti uzdot, jo tam pretī liktas gan augstskolu vajadzības konkurēt arī starptautiskajā izglītības tirgū jo sevišķi neiepriecinošajos demogrāfiskajos apstākļos, kad pašu mājās jaunu cilvēku, tātad potenciālo studentu, kļūst tikai mazāk, gan arī ārvalstu studentu finansiālais pienesums valsts ekonomikai, kas pēc dažādiem avotiem ir atšķirīgs, tomēr tiek lēsts līdz pat 400 miljoniem eiro. Taču augstskolu izaugsme izglītības eksportā un ārvalstu studentu it kā te atstātā nauda ir, ja tā varētu teikt, ārvalstu studentu piesaistes glamūrīgā puse.

Otru pusi – cik tad daudzi no viņiem te tiešām ieradušies studēt – atzītas domnīcas, kas koncentrējas uz ekonomisko pienesumu, nemaz nepēta. Iespējams, tāpēc ka šāda veida pētījumam būtu neiespējami gūt finansējumu no augstskolām: domnīcas "Laser" pētījumu par ārvalstu studentu pienesumu līdzfinansēja Rīgas Stradiņa universitāte.

