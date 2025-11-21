Polijas premjerministrs Donalds Tusks piektdien nodēvējis par Krievijas valsts terorismu nedēļas nogalē notikušos sabotāžas gadījumus uz dzelzceļa līnijas Varšava-Ļubļina, kam ir svarīga vieta gan iekšzemes satiksmē, gan palīdzības kravu piegādē Ukrainai.
Īsā uzrunā parlamentā Tusks aicināja poļus apvienoties pret Maskavas mēģinājumiem radīt nesaskaņas Polijas sabiedrībā un Polijas attiecībās ar Eiropu un Ukrainu.
"Kremļa dienestu mēnešiem ilgi iedvesmotās un organizētās diversijas pēdējā laikā ir pārkāpušas kritisko robežu, un tagad mēs pat varam runāt par valsts terorismu," norādīja Polijas premjerministrs. Viņš apgalvoja, ka Krievijas mērķis ir "iznīcināt cilvēku dzīvības un destabilizēt Polijas valsts pamatus".
Polija ir identificējusi divus Ukrainas pilsoņus, kas tiek turēti aizdomās par dzelzceļa sliežu sabojāšanu Krievijas uzdevumā. Polija uzskata, ka aizdomās turamie pašlaik atrodas Baltkrievijā un lūgusi tos izdot.
Varšava arī paziņoja, ka slēgs pēdējo Krievijas konsulātu, kas vēl darbojas valstī.
Krievija otrdien noliedza jebkādu saistību ar Polijā notikušajiem sliežu bojājumiem un apsūdzēja Varšavu rusofobijā.
Tusks savā uzrunā parlamentā mudināja likumdevējus neatkārtot prokrieviskus naratīvus un atgādināja, ka notiek plaša mēroga dezinformācijas kampaņa ar mērķi novelt vainu uz Ukrainu. "Atbalstiet Ukrainu tās karā ar Krieviju bez jebkādiem "bet"," aicināja premjers.
Tusks mudināja nacionālistus un labējos opozīcijas deputātus, kā arī konservatīvo Polijas prezidentu Karolu Navrocki un viņa biroju neapšaubīt Eiropas vienotību. "Atbalstiet spēcīgus Rietumus, nevis Krieviju," uzsvēra premjerministrs.
"Kara laikā nav nekādu "bet" - vai nu esi par Poliju, vai pret to, jo īpaši, kad runa ir par valsts drošību Krievijas draudu priekšā," piebilda Tusks.
Aptauja
Kāda loma Eiropai būtu jāuzņemas globālajā politikā?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu