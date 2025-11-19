Polijas premjers Donalds Tusks trešdien valstī izsludinājis pastiprinātas drošības režīmu "Charlie", kas NATO skalā ir trešais no kopumā četriem līmeņiem un nozīmē paaugstinātu dienestu un pārvaldes iestāžu gatavību terora vai sabotāžas aktu draudiem, par kuru iespējamību ir konkrēta informācija.
Režīms būs spēkā līdz 2026. gada 28. februārim. Lēmums pieņemts pēc tam, kad Polijas amatpersonas apstiprināja, ka vairāki dzelzceļa līnijās pagājušās nedēļas nogalē sarīkotie sabotāžas akti ir Krievijas specdienestu organizēti. "Mēs jau ar pārliecību varam to nosaukt par teroristisku aktu, ko iniciējuši specdienesti no Austrumiem," Polijas medijiem paziņojis valsts drošības dienestu pārstāvis sakariem ar presi Jaceks Dobžiņskis. Kā zināms, uzbrukumu mērķis bija Varšavas–Ļubļinas dzelzceļa līnija, ko izmanto arī starptautiskās palīdzības piegādēm Ukrainai no Žešuvas militārā lidlauka.
Par matu no nelaimes
Amatpersonas neielaižas detalizētā informācijā par izmeklēšanas gaitu, jo tādas publiskošana būtu izdevīga arī Krievijas specdienestiem. Zināms, ka 15. novembra vakarā netālu no Mikas ciema diversanti, izmantojot militāras klases sprāgstvielu, izspridzināja dzelzceļa sliedes gabalu. Pāri bojātajai vietai pārbraukuši pat vairāki sastāvi, pirms defektu pamanīja. Laimīgas sakritības dēļ posts nevienam vilcienam netika nodarīts, bet katastrofas iespēja jebkurā gadījumā bija nopietna un tā agrāk vai vēlāk notiktu. Detonācija izraisīta, izmantojot 300 metru garu elektrības kabeli, kas vedis uz automašīnu stāvlaukumu. Viss lādiņš nebija eksplodējis, un tā daļas pie sliedēm atrada izmeklētāji. Vēl pirms tam ļaundari mēģinājuši saspridzināt sliedes citā vietā. Līdzās bija atstāts telefons, kam vajadzēja filmēt notiekošo, taču diversijas mēģinājums bija nesekmīgs un sprādziens nenotika. Polijas Iekšlietu ministrija pieminējusi arī incidentu svētdienas pievakarē tajā pašā reģionā, taču pie Pulavu pilsētas, kur sliežu un kontakttīklu bojājumu dēļ uz vairākām stundām bija spiests apstāties Svinoujsces–Žešuvas pasažieru vilciens. Par šo gadījumu plašāku komentāru trūkst.
Otrdien, uzstājoties Polijas parlamenta – Seima – deputātu priekšā, Polijas premjerministrs Donalds Tusks informēja, ka poļu dienesti jau noteikuši spridzinātāju identitāti. Tie ir divi Ukrainas pilsoņi, kas ieradušies Polijā no Baltkrievijas teritorijas un arī iepriekš sadarbojušies ar Krievijas specdienestiem. "Viens no viņiem – Ukrainas pilsonis – šogad maijā tiesāts Ļvivā par diversiju Ukrainā, bet dzīvo Baltkrievijā. Otrs ir Donbasa iedzīvotājs, agrāk strādājis prokuratūrā. Arī viņš no Baltkrievijas šī gada rudenī iebrauca Polijā īsi pirms uzbrukumiem," stāstīja Tusks. Pēc diversijas abi tūlīt pametuši Polijas teritoriju un atgriezušies Baltkrievijā caur Terespoles robežpārejas punktu. "Polijas dienestiem ir visa informācija par šīm personām un viņu fotogrāfijas," uzsvēra premjers. Ārlietu ministram Radoslavam Sikorskim uzdots spert visus diplomātiskos soļus, lai panāktu aizdomās turamo izdošanu: "Vērsīsimies kā pie Baltkrievijas, tā Krievijas varasiestādēm, bet ķersimies arī pie citām darbībām, kuras, ceru, novedīs pie iespējami ātrākas noziedznieku un viņu līdzdalībnieku aizturēšanas."
Pēc Tuska teiktā, notikušais ir, "iespējams, visnopietnākā situācija Polijas nacionālajā drošībā kopš pilna mēroga kara sākuma Ukrainā".
Darbības bija apzinātas un mērķis – izraisīt dzelzceļa katastrofu ar upuriem. Par laimi, izvairīties no tā palīdzējušas pašu ļaundaru pieļautās kļūdas. Tusks tāpat piebilda, ka ar šo "pārkāpta zināma līnija", bet Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis vakar Seimā Krievijai adresēja terminu "valsts terorisms".
Provokācijas mērķi
Polijas amatpersonas norāda, ka Varšavas–Ļubļinas dzelzceļa līnijā notikušais jāskata kontekstā ar citām Krievijas specdienestu sabotāžas akcijām visā Eiropā. Tikai Polijā pēdējos mēnešos vien par darbošanos Krievijas dienestu labā aizturētas 55 personas. No tām 23 cilvēki aizturēti tieši par sabotāžu. Parasti tie ir gadījuma indivīdi, tā sauktie "vienreizlietojamie aģenti", kurus par nelielu samaksu konkrētiem uzdevumiem savervē sociālās saziņas platformā "Telegram". Viņi var arī nenojaust, kas slēpjas zem lūguma nosūtīt vai novietot kādu paciņu, kurā īstenībā paslēpta aizdedzinoša vai eksplozīva ierīce. Krievija pie šādas taktikas ķērusies pēc tam, kad no Eiropas valstīm izraidīja lielu daudzumu zem diplomātu maskas strādājošu krievu specdienestu kuratoru.
ASV Kara pētniecības institūts (ISW) uzbrukumus Polijas dzelzceļiem vērtē kā daļu no Krievijas kopējās kampaņas, kuras mērķis – destabilizēt Eiropu, graut NATO vienotību un uzticamību, kā arī izveidot "politiskus, informatīvus un psiholoģiskus apstākļus" potenciālajam konfliktam ar aliansi nākotnē. Līdzīgi uzskata arī Varšavā, turklāt šajā gadījumā skaidrs, ka Ukrainas pilsoņu savervēšanas papildefekts ir pretukrainiska noskaņojuma radīšana, kas ir iekšpolitiski bīstami, ņemot vērā, ka Polijā uzturas ap miljons ukraiņu bēgļu. Polijas kibervidi uzraugošais pētniecības institūts NASK pēc pēdējiem incidentiem konstatējis plašu dezinformācijas vilni sociālajos tīklos. Vairāk nekā puse komentāru kurina neapmierinātību ar valdības reakciju, bet aptuveni 15% gadījumu apgalvots, ka tā ir Ukrainas "provokācija". "Tas ir klasisks hibrīdkara piemērs," paziņojis NASK.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
