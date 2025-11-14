Krievijas karatiesa aizmuguriski piespriedusi aktrisei Janai Trojanovai astoņu gadu cietumsodu apsūdzībās par "naida kurināšanu", "terorisma attaisnošanu" un "ārvalstu aģenta" pienākumu nepildīšanu, ziņo neatkarīgais tīmekļa izdevums "Mediazona".
Aktrisei piespriests arī 250 000 rubļu (aptuveni 2600 eiro) naudassods un aizliegums četrus gadus publicēt ierakstus sociālajos tīklos.
Trojanova pašlaik nedzīvo Krievijā.
Prokuratūra prasīja piemērot Trojanovai deviņu gadu cietumsodu, ziņo "Mediazona".
Krimināllieta pret Trojanovu tika ierosināta saistībā ar viņas 2024. gada jūnijā sniegto interviju izdevumam "Novaja Gazeta Europa". Prokuratūra apgalvoja, ka aktrise šajā intervijā paudusi naidu pret krieviem un aicināja uz vardarbīgu varas maiņu valstī.
"Protams, mēs šodien esam pelnījuši, ka mums sejā kliedz: "Krievi jānokauj, pat bērni". Vai, kā saka ukraiņi: "Labs krievs ir miris krievs"," intervijā sacīja Trojanova.
Trojanovas advokāts tiesā paziņoja, ka aktrise nepiekrīt apsūdzībām, jo viņa intervijā paudusi savu personīgo viedokli un nav aicinājusi uz vardarbību.
Kā norāda "Mediazona", apsūdzības uzturētāji tiesā nepaskaidroja, kas Trojanovas intervijā uzskatāms par "terorisma attaisnošanu". Turklāt vienā no ekspertīzēm tika secināts, ka intervijā nav terorisma attaisnošanas pazīmju.
Trojanova tika apsūdzēta arī pēc panta par izvairīšanos no "ārvalstu aģenta" pienākumu pildīšanas, jo aktrise nav nosūtījusi "ārvalstu aģenta" ziņojumus Tieslietu ministrijai.
Krievijas Tieslietu ministrija 2023. gada beigās pasludināja Trojanovu par "ārvalstu aģentu". 2024. gada vasarā viņa tika iekļauta Krievijas finanšu uzrauga "Rosfinmonitoring" "teroristu un ekstrēmistu" sarakstā.
Aktrise iestājās pret Krievijas uzsākto karu pret Ukrainu un pauda atbalstu opozīcijas līderim Aleksejam Navaļnijam, ko diktatora Vladimira Putina režīms 2024. gadā nomērdēja cietumā.