"Ejam, ejam uz Jūras svētkiem. Zvejniekam svētki nav bieži, tie jābauda," saka sešdesmit trīs gadus vecais Lapmežciema piekrastes zvejnieks Uldis Meiers, kurš nākamgad atzīmēs 40. gadadienu, kopš iet jūrā, trīspadsmito gadu, kopš saņem Iekšlietu ministrijas ugunsdzēsēja pensiju, un ir trīskārtējs Latvijas čempis diska mešanā.

Jaunībā apaļo rīku raidījis 61 metru 82 centimetru tālumā. Ar svaru celšanu ir uz tu. Diskobola spēks un krampis, protams, palīdz tīkla izcelšanā.

Līča piekrastē Jūras svētkiem otrajā jūlija svētdienā jāiztur liela konkurence starp ciemiem. Kurš piesaistīs augstākas klases māksliniekus, sitot pušu kaimiņus, tur būs vairāk tautas, kuplāks apmeklējums. "Ja būtu Kaupers, būtu riktīgi," – novelk Uldis. Viņš atceras, ka padomju varas pēdējos gados Lapmežciema stadionā spēlējis un dārdējis ārkārtīgi populārais "Pērkons". Bijis pilns stadions, uzstāšanās divās estrādēs. Vietējiem zvejniekiem bija mazāks kolhozs "Selga", bet Jūrmalā – slavenajā "Uzvaras" kolhozā – Ulda tēvs bija kapteinis. Toreiz visi kapteiņi soļojuši vienotā kopsolī, ierindā, svētku formās, parādē.

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