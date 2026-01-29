Rīgas Centrāltirgu šoreiz satricinājis krass nomas maksas kāpums, kas atsevišķās vietās, piemēram, Gastronomijas paviljonā, sasniedz pat 79%. 

Tirgus pārvaldnieks SIA "Rīgas nami" jauno cenrādi skaidro ar vispārējo inflāciju, kā arī investīcijām tirgus attīstībā. 

Savukārt nomnieki apvienojušies kopīgā protestā, sagatavojot kolektīvu vēstuli Rīgas domei un Centrāltirgus vadībai. Viņi cer uz situācijas pārskatīšanu un dialogu. Līdz šim nekāda atbilde vai reakcija no atbildīgajām amatpersonām neesot saņemta.

"Informācija par jauno cenrādi tika vienkārši atsūtīta kā fakts, bez jebkādām iepriekšējām sarunām vai diskusijām ar nomniekiem," "Latvijas Avīzei" stāsta maizes un miltu izstrādājumu ražotāja "Uzbeku maize" pārstāve Olga. Uzņēmumam Centrāltirgū ir vairākas tirdzniecības vietas. Lielākais nomas maksas kāpums – par 77% – ir tirgotavai Gastronomijas paviljonā, citos paviljonos nomas cenas pieaugums ir zemāks. Tā kā cenu politika tirgus paviljonos ir atšķirīga, uzņēmējiem tā liekoties grūti izprotama.

"Kopējā aina tirgū nav iepriecinoša – pircēju skaits, salīdzinot ar iepriekšējiem periodiem, samazinās. Šādā situācijā tik radikāls cenu kāpums šķiet neloģisks, jo daudzi tirgus paviljoni jau tā ir pustukši," vērtē Olga. "Kamēr Gastronomijas paviljonā izmaksu lēciens ir šokējošs, citviet, piemēram, Zivju paviljonā, kur pircēju plūsma ir labāka, nomas maksas pieaugums ir bijis krietni mērenāks un iekļaujas saprāta robežās."

Zivju restorāns "Siļķīte un dillīte" ir ļoti iecienīta ārvalstu tūristu vieta Centrāltirgū. Taču to viegli var izdzīvot no iekārtotajām telpām, kādam citam pārsolot nomas maksu.
Foto: Karīna Miezāja / Latvijas Mediji

