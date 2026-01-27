Jelgavas novada iedzīvotājam Jurim drukātā prese ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa un jau gadiem abonē "Latvijas Avīzi" un izdevumu "Praktiskais Latvietis". Taču pēc jaunā gada preses piegāde pēkšņi tika pārtraukta, vēsta raidījums "Bez Tabu".
Juris stāsta, ka 2026. gadam laikus noformējis abonementu vairākiem izdevumiem, tostarp "Latvijas Avīzei" un "Praktiskajam Latvietim", tomēr paredzētajā laikā nesaņēma ne pirmo, ne nākamo "Latvijas Avīzes" numuru. Sākotnēji viņš domājis, ka tā ir īslaicīga aizkavēšanās, taču situācija neatrisinājās arī turpmākajās dienās.
Vairākkārt sazinoties ar pasta darbiniekiem, Juris saņēmis skaidrojumu, ka
pastnieks nespējot atrast viņa dzīvesvietu.
Viņš šo argumentu uzskata par nepamatotu, norādot, ka presi saņem jau kopš laikiem, kad "Latvijas Avīze" vēl iznāca ar nosaukumu "Lauku Avīze", un līdz šim problēmu nav bijis. Turklāt ciematā ir skaidras norādes ar māju nosaukumiem, un īpašums ir oficiāli reģistrēts.
Situāciju vēl vairāk saasināja fakts, ka Jurim netika sniegta iespēja tieši sazināties ar Jelgavas pasta nodaļu — visi zvani tika novirzīti uz kopējo klientu centru, kas viņam radīja papildu neizpratni.
VAS "Latvijas Pasts" pārstāvji skaidro, ka konkrētais gadījums saistīts ar cilvēcisko faktoru — preses piegādes traucējumi notikuši jauna darbinieka kļūdas dēļ. Kā norāda uzņēmumā — darbinieks savus pienākumus nav veicis atbilstoši. Darba tiesiskās attiecības ar viņu ir pārtrauktas.
Uzņēmums atvainojas klientiem par sagādātajām neērtībām.
Plašāk skatieties 22. janvāra "Bez Tabu" sižetā.
