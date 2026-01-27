Rīgā, Bolderājā, glābējiem nācās īstenot reālu gulbja glābšanas operāciju. Putns bija piesalis pie ledus virsmas un pats nespēja atbrīvoties. Glābēji, piekļūstot putnam, ar lāpstas palīdzību to atbrīvoja no ledus un nogādāja krastā, vēsta raidījums "Degpunktā".
Glābšanas dienests norāda, ka aukstajā laikā saņemts ievērojams skaits izsaukumu par ledū iesalušiem putniem. Tomēr lielākoties tie izrādās maldīgi — putni vienkārši atpūšas uz ledus, jo gulbji un pīles spēj ilgstoši sēdēt vai pat gulēt nekustīgi, neradot dzīvības apdraudējuma pazīmes.
Ornitologs Dmitrijs Boiko skaidro, ka Bolderājā glābtais putns bijis jauns paugurknābja gulbis, kuram vēl trūkst pieredzes, lai ziemas apstākļos izvairītos no riskiem. Lai putns patiešām piesaltu, nepieciešama konkrētu apstākļu sakritība — ledus, ūdens un putna svars, tam apsēžoties uz slapjas virsmas.
Vienlaikus novērots, ka Buļļupē viens no gulbjiem, visticamāk, kļuvis par dabīgās atlases upuri — putns, iespējams, bija piesalis un gājis bojā, vēlāk kļūstot par barību vārnām. Speciālisti gan uzsver, ka putnu kāju iesalšana ledū ir reta parādība un notiek tikai īpašos apstākļos.
Vietējie iedzīvotāji putnus turpina uzraudzīt un norāda, ka gadījumā, ja situācija nemainīsies, tiks informēti glābēji, lai pārliecinātos par putna drošību.
Plašāk skatieties 26. janvāra "Degpunktā" sižetā.
Aptauja
Par kādu saturu LASI.LV būtu gatavs maksāt?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu