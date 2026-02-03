Amerikāņu dziedātāja Šapela Roana atbildējusi uz kritiku par savu drosmīgo un atklāto tērpu, kurā viņa šonedēļ ieradās uz "Grammy" balvu ceremonijas sarkano paklāju. Viņa norāda, ka ažiotāža ap šo tērpu bijusi pārsteidzoša.
"Grammy" balvu pasniegšanas ceremonija notika Losandželosā, un Roana tajā bija nominēta vairākās kategorijās. Uz pasākumu viņa ieradās caurspīdīgā tumši sarkanā kleitā ar kapuci, bet zem tās bija redzams tādas pašas krāsas tērps, ko kopā saturēja krūšu rotas. Izvēlētais tēls ātri kļuva par vienu no apspriestākajiem sarkanā paklāja tēliem.
Sociālajos medijos reakcijas bija pretrunīgas. Daļa lietotāju pauda neizpratni par šādu apģērba izvēli un norādīja, ka dziedātāja izskatās neērti, savukārt citi slavēja viņas drosmi, radošumu un vēlmi izcelties.
Reaģējot uz kritiku, Roana sociālajos tīklos dalījās ar fotogrāfijām no pasākuma un rakstīja: "Es smejos, jo
man nemaz neliekas, ka šis tērps būtu TIK šokējošs."
Viņa arī norādīja: "Šis tēls patiesībā ir ļoti foršs un dīvains. Iesaku vienkārši izmantot savu brīvo gribu — tas ir ļoti jautri un mazliet muļķīgi."
Ar šiem izteikumiem māksliniece lika noprast, ka viņasprāt tērps ir radošs pašizpausmes veids, nevis mēģinājums provocēt. Viņa aicināja cilvēkus nebaidīties no drosmīgām izvēlēm un uztvert modi kā rotaļīgu pašizpausmi.
Roana jau iepriekš izcēlusies ar spilgtu skatuves tēlu un netradicionāliem modes risinājumiem. Arī šoreiz viņas izvēle raisījusi plašas diskusijas par robežu starp modi, mākslu un provokāciju.
"Grammy" ceremonija ik gadu piesaista uzmanību ne tikai ar muzikālajiem sasniegumiem, bet arī ar mākslinieku vizuālajiem tēliem, un Roanas uznāciens šogad bija viens no visvairāk apspriestajiem.
