Kāds ir iespējamais airBaltic miljonu sāgas turpinājums – par to TV24 jaunajā pirmsvēlēšanu diskusiju raidījumā "Runāsim atklāti" sprieda "Latvijas attīstībai" priekšsēdētājs Juris Pūce, Rīgas domes deputāts, "Latvija pirmajā vietā" priekšsēdētājs Ainārs Šlesers, 14.Saeimas deputāts Jānis Vitenbergs (NA) un 14.Saeimas deputāte Skaidrīte Ābrama (frakcijām nepiederoša).
"Ir jāpieņem lēmums, kāpēc šodien Latvijas nodokļu maksātāji dotē tūrisma attīstību Igaunijā un Lietuvā?" viens no skaļākajiem diskusijas dalībniekiem bija Ainārs Šlesers. Skaidrīte Ābrama sprieda, ka nebūtu nekas traģisks, ja šīs aviokompānijas nebūtu. "Jūs sakāt – tas ir šausmīgi vajadzīgs Latvijas ekonomikai. Man tāda sajūta, ka Latvijas ekonomika daudz vairāk atdod airBaltic, nekā tas ienes valstij."
Vitenbergs apšaubīja, ka jaunais airBaltic vadītājs spēs atrisināt situāciju. "Visi komunicē, ka ir jauns vadītājs ar superspējām, kurš atnesīs jaunu biznesa plānu, kā kompānijai tālāk iet. Nu tas nav iespējams! Tas ir kā sūtīt viņu pēc zelta aunādas."
Juris Pūce, citējot latviešu tautas pasaku "Aizej tur, nezin kur, atnes to, nezin ko", norādīja, ka jaunajam airBaltic vadītājam dots tieši šāds uzdevums. "Neviens investors, kā to domā un gribētu Ainārs (Šlesers) no malas neatnāks un neiedos naudu. Tas, kas šobrīd ir jādara, ir jāizmanto situācija, kad aizdevēji ir sabijušies un domā, ka pilnībā zaudēs savu naudu."
Šlesers viņa teikto papildināja: "Tas, ko es darītu: vienā dienā izsūtītu e-pastus visiem kreditoriem, pateiktu, ka mums ir bankrots, bet mēs gribētu vienoties, lai jūs piedalītos uzņēmuma attīstības procesā. Ja nē, jūs nesaņemsiet neko. Esošā valdība nevar atrisināt šīs problēmas, Ryanair vadītājs jau pateica, ka līdz ziemai airBaltic neizdzīvos, nobankrotēs. Lai glābtu šo kompāniju un atrisinātu situāciju, šai valdībai ir jāatkāpjas!"
