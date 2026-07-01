Latvijai ir svarīgi saglabāt nacionālo aviosabiedrību "airBaltic", bet kompānijai, visticamāk, būs jāsašaurina darbība, sacīja finanšu ministrs Māris Kučinskis (AS).
"Lēmums par "airBaltic" turpmāko darbību nav atkarīgs no valdības, bet no paša "airBaltic". Līdz tam mēs nedaudz esam ķīlnieka lomā, gaidām, ko atnesīs. Sliktā ziņa ir tā, ka mēs nevaram vienkārši ieguldīt naudu, jo tas būtu valsts atbalsts, un valsts atbalstu aviācijas nozarē ļoti rūpīgi vēro," teica Kučinskis.
Finanšu ministrs skaidroja, ka "airBaltic" bankrots Latvijai nebūtu izdevīgs, taču Latvijai nebūs iespējams turpināt sniegt tiešas dotācijas. Tādēļ Kučinskis uzskata, ka jāsagaida biznesa plāns, ko jaunais uzņēmuma vadītājs ir solījis.
"Jāskatās, vai jaunajā plānā ir atteikšanās no tā, ko Latvija nevar pacelt, piemēram, pārāk liels lidmašīnu skaits, kas ir nesamērīgs," pauda Kučinskis.
Tāpat Kučinskis pauda nožēlu, ka aviosabiedrībai nav neviena partnera — "Lufthansa" savulaik tika piesaistīta, bet nav zināms, cik viņi ir gatavi iesaistīties. Kučinska ieskatā Latvijai būtu svarīgi saglabāt "airBaltic", taču nav nepieciešamas īpašuma tiesības uz 98% uzņēmuma. "Mums vajag satiksmi uz Rīgu un no Rīgas," uzsvēra Kučinskis.
Jautāts, vai finanšu ministra redzējums ir, ka "airBaltic" jāsašaurinās, Kučinskis sacīja, ka
"jā, iespējams, uzņēmumam ir jāsaspiežas".
"Kāpēc tika plānots tik milzīgs apjoms, nezinu. Varbūt tajā brīdī bija cita situācija, 2018. gadā iespējams lidosta bija pilna ar Ukrainas un Krievijas tranzīta pasažieriem, kas brauca cauri Rīgai. Iespējams, uz to arī bija balstīti plāni, bet vienā dienā tas viss izbeidzās," teica Kučinskis.
Viņaprāt, labā ziņa ir tā, ka "airBaltic" Rīgā vairs nav tik milzīga tirgus daļa kā agrāk. Šobrīd tā ir ap 50%, bet agrāk bija lielāka. Kučinska vērtējumā Rīga ir pietiekami pievilcīga arī citām kompānijām.
"Tāpēc plāns, ka tikai "airBaltic" nodrošinās savienojumus, vairs nav. Jāgaida biznesa plāns un jāskatās, kādi būs risinājumi. Aviācijā daudz kas atkarīgs no tirgus, lidojumiem un uzņēmuma finanšu stāvokļa," sacīja Kučinskis.
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