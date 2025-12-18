Šajā sezonā bušu makšķerēšana bija ievilkusi sevī vairāk nekā citus gadus. Izzināju jaunas vietas un guvu daudz jaunu atklāsmju. Šajā rakstā atskatīšos uz daļu no tām. Īsumā ieskicēšu, par ko mēs runāsim, tātad – laikapstākļi, ēsmas izmērs, āķi, sistēmas, kāti un dažādas piedevas...

Distances nozīmīgums

Šogad gadu sāku ar jauniem kātiem. Iepriekšējiem pietrūka jaudas metienā, un bieži vien nevarēju ēsmu nogādāt vēlamajā punktā. Butes nereti pienāk ļoti tuvu krastam, un tāli metieni nav nepieciešami, bet, pēc maniem novērojumiem, tas pārsvarā notiek naktī vai pēc vētrām. Tā kā šogad pārsvarā makšķerēju diennakts gaišajā laikā, tad ļoti varēja manīt – jo gaišāks paliek, jo prasās tālāki metieni. Testēšanai biju paņēmis divus kātus – Salmo Diamond Flatfish XH un Salmo Diamond Surf Caster XH. Abi kāti ir ar testu no 100–200 gramiem un garumu 4,2 metri. Lielākā atšķirība, ka pirmais ir trīsdaļīgs un otrs teleskopisks. Jau pirmajos izbraucienos jutu, ka šie kāti ir krietni jaudīgāki nekā iepriekš lietotie un nevienā brīdī nelika vilties. Protams, šeit talkā nāca arī lielās 10 000 izmēra spoles ar salīdzinoši plānu auklu.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē