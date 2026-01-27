Maestro Raimonds Pauls atkārtoti norobežojas no viņa vārdā reiz dēvētā koru koncerta un ir vērsies pie advokāta, tā informē komponista sabiedrisko attiecību pārstāvji. Bet koncerta "Dziesmu svētki "Manai Dzimtenei"" rīkotāji aicina pārtraukt nomelnošanas kampaņu un sola, ka koncerts notiks.
Komunikācijas aģentūra "Nords Porter Communications" pirmdien, 26. janvārī, plašsaziņas līdzekļiem izsūtījusi Raimonda Paula publisku paziņojumu, kurā viņš atkārtoti uzsver, ka nekad nav devis piekrišanu sava vārda, uzvārda, attēlu vai preču zīmes izmantošanai šajā projektā. Pēc viņa paustā, organizatori ilgstoši un plaši izmantojuši viņa vārdu atpazīstamības veicināšanai un reklāmai, radot maldīgu priekšstatu par viņa aktīvu iesaisti un dalību. "Mans vārds tur ir pielipināts. Ļoti falši. Lai situāciju arī risinātu tiesiskā ceļā, esmu vērsies pie advokāta," teikts paziņojumā.
Savukārt svētku "Manai dzimtenei" rīkotāji uzstāj, ka publiskajā telpā izskanējušie apgalvojumi par to, ka Maestro nav bijis informēts par pasākumu un tam nav piekritis, neatbilst patiesībai. Paziņojumā rīkotāji klāsta, ka 2024. gada novembrī notikusi topošās biedrības "Manai dzimtenei" dibinātāju un padomes tikšanās ar Paulu, pārrunāta pasākuma ideja, un Maestro pret šādu koncerta ieceri neesot iebildis. Tāpat 2024. gada decembrī koncerta mākslinieciskais vadītājs Jānis Ķirsis ar Maestro pārrunājis plānoto repertuāru un dziesmu aranžiju autorus. Vienlaikus Pauls neesot solījis aktīvu dalību pasākumā, tāpēc arī publiskajā komunikācijā neesot ticis apgalvots, ka Maestro koncertā piedalīsies.