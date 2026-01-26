Raimonds Pauls ir publiski paziņojis, ka norobežojas no pasākuma "Dziesmu svētki "Manai Dzimtenei"", uzsverot, ka nekad nav devis piekrišanu sava vārda izmantošanai šajā projektā.
"Ņemot vērā ažiotāžu, kas sacelta ap manā vārdā tā dēvētajiem "Dziesmu svētkiem", atkārtoti apstiprinu, ka norobežojos no šiem "svētkiem" un nevēlos tikt ar tiem asociēts.
Tie nebūs mani svētki.
Nekad neesmu devis piekrišanu sava vārda, uzvārda, manu attēlu, preču zīmes izmantošanai šajā projektā.
Fakts, ka atpazīstamības veicināšanai un reklāmai organizatori ilgstoši un plaši ir izmantojuši manu vārdu, daudziem radījis maldīgu priekšstatu par manu aktīvu iesaisti un dalību. Mans vārds tur ir pielipināts. Ļoti falši," publiskā paziņojumā vēsta Raimonds Pauls.
Lai situāciju risinātu likumiskā ceļā, Pauls vērsies pie advokāta.
Maestro paziņojums izskanējis pēc tam, kad vairāki Latvijas komponisti, mūziķi, kordiriģenti un producenti atklātā vēstulē asi kritizēja SIA "AUSS MEDIA" un biedrības "Latvijas Festivālu asociācija" rīkoto pasākumu "Dziesmu svētki "Manai Dzimtenei"". Vēstules autori norāda, ka projekts esot neētisks, maldinošs un balstīts uz nesaskaņotu Raimonda Paula vārda izmantošanu.
Arī atklātajā vēstulē pausts, ka sākotnēji ar Maestro vārdu izziņotais koncerts nekad nav ticis saskaņots ar pašu komponistu, lai gan ilgstoši ticis tirgots arī ar nosaukumu "Raimonda Paula Dziesmu svētki "Manai Dzimtenei"". Viņu ieskatā šādam projektam nav vietas Latvijas kultūrtelpā, un iesaistītās puses tiek aicinātas izvērtēt savu līdzdalību pasākumā.
Vēstules parakstītāji norāda, ka, lai gan Raimonda Paula vārds nesen klusi izņemts no pasākuma nosaukuma, vēstules tapšanas brīdī — 22. janvārī — tas joprojām bijis atrodams pasākuma mājaslapā, biļešu tirdzniecības vietnēs un dalībniekiem paredzētajos materiālos. Gada izskaņā, pēc viņu teiktā,
pārdoti tūkstošiem biļešu, izmantojot Maestro vārdu bez viņa piekrišanas.
Tāpat kritizēta preču zīmes, nošu materiālu un citu ar projektu saistītu elementu izveide bez saskaņošanas, kā arī apzināta koristu, diriģentu, solistu un Paula mūzikas cienītāju maldināšana Latvijā un ārvalstīs. Vēstules autori uzsver, ka privāts peļņas projekts manipulējoši tiek pasniegts kā "Dziesmu svētki", vienlaikus piesaistot pašvaldības, valsts iestādes un publisko finansējumu.
Atklātās vēstules parakstītāju vidū ir vairāki Latvijā zināmi kultūras nozares pārstāvji, tostarp diriģents Māris Sirmais, komponists Raimonds Tiguls, mūziķis Intars Busulis, grupas Sudden Lights mūziķis Andrejs Reinis Zitmanis, kā arī Latvijas Radio bigbenda pārstāvji un citi nozares profesionāļi.
