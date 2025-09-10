Biržas "Nord Pool" elektroenerģijas cena Latvijā šogad augustā salīdzinājumā ar jūliju pieaugusi par 70% – līdz 80,25 eiro par megavatstundu (MWh), AS "Latvenergo" Elektroenerģijas tirgus apskatā norāda uzņēmuma finanšu produktu speciālists Mārtiņš Braslavs.
Arī Lietuvā elektroenerģijas cena pieauga par 70% un bija 80,06 eiro par MWh, bet Igaunijā tā pieauga 2,1 reizi un bija 77,31 eiro par MWh.
Braslavs skaidro, ka elektroenerģijas cenu Baltijas valstīs lielā mērā ietekmējis ražošanas apjomu samazinājums, kā arī dārgāks imports no kaimiņvalstīm. Atomelektrostaciju (AES) izstrāde samazinājās par 15% Zviedrijā un par 6% Somijā. AES jaudu pieejamība remontdarbu dēļ samazinājās līdz 67%, turklāt atsevišķās dienās mēneša otrajā pusē sasniedza līdz pat 60%.
Enerģijas imports no Somijas uz Baltiju samazinājās par 18%, bet augstākas plūsmas bija no Zviedrijas ceturtā tirdzniecības apgabala un Polijas. Kopējais mēneša importa apjoms saglabājās nemainīgs, salīdzinot ar jūliju. Tuvojoties rudenim, pakāpeniski samazinās arī saules elektrostaciju izstrāde, kas Baltijas un ziemeļvalstu reģionā kopā bija par 12% zemāka nekā iepriekšējā mēnesī. Vēja elektrostacijās izstrāde mēneša laikā bija ļoti svārstīga, tomēr tā pieauga, atgūstoties no jūlijā pieredzētā krituma.
Augustā ziemeļvalstu un Baltijas reģionā kopējais patēriņš pieauga par 5%, turpretim ģenerācija bija par 2% zemāka nekā jūlijā. Baltijas valstu kopējais elektroenerģijas patēriņš samazinājās par 1%, salīdzinot ar mēnesi iepriekš, un bija 1978 gigavatstundas (GWh), kas ir nedaudz mazāk nekā 2024. gada augustā. Latvijā patērētās elektroenerģijas apjoms pieauga par 2%, salīdzinot ar jūliju, un bija 517 GWh. Lietuvā augustā tika patērēts par 6% mazāk elektroenerģijas nekā jūlijā – 860 GWh. Igaunijā patēriņš pieauga par 3% un bija 601 GWh.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur.
Abonē ŠEIT.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu