Svētdien Jēkabpilī pilsētas teritorijā bija ieklīdis lācis, kas izraisīja lielu ažiotāžu pilsētnieku vidū.
Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis medijus informēja, ka svētdienas vakarā lācis veiksmīgi pavadīts prom no pilsētas. Pēc tumsas iestāšanās, noslēdzot ielu un izveidojot koridoru, dzīvnieku izdevies pavadīt uz mežu. Pēc tam gaisā palaisti droni ar infrasarkanajām kamerām, taču lāci tās nav fiksējušas, tāpēc tiek pieļauts, ka lācis nozudis Biržu mežniecības mežos.
Kā raksta ziņu aģentūra LETA, domes priekšsēdētājs atzinis, ka lāča pavadīšanai no pilsētas traucēja lielā iedzīvotāju interese, jo dzīvnieks bija apjucis. "Daži pārmet, ka trūka informācijas, bet tas darīts, lai nepiesaistītu vēl lielāku uzmanību," sacīja Ragainis, piebilstot, ka pat potenciāli bīstamās situācijās iedzīvotāji gatavi skriet pakaļ, filmēt vai fotografēt. Nekādu postu gan dzīvnieks nav nodarījis, arī cilvēki cietuši nav. Par lāču klātbūtni blakus citām apdzīvotām vietām pašvaldībai ir ziņots arī iepriekš. Nesen Jēkabpilī bija ieklīdis alnis, kurš arī tika pavadīts ārpus Jēkabpils. "Daba ir daba. Mums apkārt ir meži, ne velti arī Sēlijas poligons ir pie mums," komentēja Ragainis.
Atgādinām, ka Jēkabpils ģerbonī attēlots lūsis, un šī dzīvnieka atveidojums arī redzams vairākās vietās pilsētā.
