Realitātes šova "Slavenības. Bez filtra" zvaigzne un uzņēmēja Olga Kambala ir sākusi nodarboties ar jaunu vaļasprieku – deju ap stieni, kas pazīstama kā "Pole dance". Pirmā nodarbība Olgai radījusi patiesu gandarījumu.
Olga uzsver, ka ir ļoti priecīga par sava vīra Kaspara atbalstu: "Man ļoti paveicies, ka tagadējais vīrs to ļoti atbalsta, viņam patīk." Viņa minēja, ka viņas iepriekšējais vīrs nekad nebūtu atbalstījis šādu nodarbošanos, bet Kaspars rīkojas pretēji – viņš viņu iedrošina un lepojas ar viņu.
Kamēr Olga apmeklē savu pirmo deju nodarbību, Kaspars atrodas mājās. Viņš uzskata, ka šis hobijs Olgai ir piemērots, paužot vienīgi nožēlu par to, ka nevar redzēt viņas sniegumu klātienē.
Šķiet, ka Olga ātri apgūst dejas pamatsoļus un ar prieku tos atkārto. Lai gan Olga ir sportiska, viņa atzīst, ka šis sporta veids ir ļoti grūts. "Es iemācīšos," apņēmīgi apgalvo Olga.
Viņa atklāj, ka vēlas sagatavot savu pirmo deju priekšnesumu jau līdz Ziemassvētkiem, kā arī plāno piemeklēt atbilstošu tērpu. Olga ir ambicioza un pārliecinoši paziņo: "Maijā es jau būšu profesionāla dejotāja."
Video skaties: 1188play.
