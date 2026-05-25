Turcijas brauciena noslēgumā realitātes šova "Slavenības. Bez filtra" dalībnieku Kaspara un Olgas Kambalu attiecībās valda pamatīgs vēsums, ko izraisījis nesenais incidents tetovēšanas studijā. Apzinoties, ka reibumā sastrādātas muļķības, Kaspars jau kopš paša rīta neatlaidīgi meklē ceļu uz sievas sirdi.
Mēģinot izkliedēt saspīlējumu, pāris apciemo Kaspara draugu, kurš kopā ar dzīvesbiedri saimnieko deju studijā un kafejnīcā. Kamēr Olga mirkli pavada vienatnē uz balkona, vērojot panorāmu, Kaspars draugam atzīstas nožēlā par savu neadekvāto uzvedību. Viņš velk paralēles ar drauga laulību, jautājot: "Tu zini, kā ukraiņu sievietes var no karstas kļūt par aukstu? Tava sieva arī ir ukrainiete?" Komentējot situāciju aizkadrā, Kaspars neslēpj, ka ir "nogrēkojies sievas priekšā", tādēļ tagad vēlas viņu palutināt.
Draugs uzzina arī stāsta aizkulises – sākotnēji Kaspars gribējis uz ādas iemūžināt savas dzīvesvietas koordinātas. Tomēr aizvainojuma karstumā viņš lēmumu mainījis un izvēlējies Latīņamerikā zināmo frāzi "Gringo Loco", ko parasti attiecina uz gaišādainajiem ārzemniekiem. "Man vajag, zini... mazliet pielabināties sievai, jo es bļāvu tetovēšanas salonā," savu motivāciju skaidro vīrietis. Viņam ir neviltots kauns par kliegšanu un Olgai veltītajiem apvainojumiem.
"Es nebiju piedzēries, bet varētu teikt, ka es tuvojos tai kondīcijai," taisnojas Kaspars un rezumē: "Kad man neiepatikās kaut kas, ko viņa pateica, es nomainīju sev tetovējumu. Bet es ļāvu viņai uztetovēt šo." To sakot, viņš demonstrē Olgai veltīto sirds zīmējumu uz savas rokas. Pamanījis drauga šķietamo vienaldzību pret stāstīto, Kaspars nedaudz aizsvilstas.
Lai glābtu situāciju, viņš dodas uz balkona pie sievas. Kaspars mēģina rosināt sarunu par turku dzīvesveidu, kur ģimene, mājoklis un bizness ir nesaraujami saistīti, taču viņam šķiet, ka arī Olga viņu ignorē. Sieva gan to noliedz, skaidrojot, ka acis piemiegusi vienīgi pret sauli. "Man ļoti patīk - sieva dejotāja, beigās kopējais bizness," prāto Olga, pamudinot Kasparu izteikt vēlmi redzēt viņu dejojam pie stieņa.
Olga nepaliek atbildi parādā un liek saprast, ka viss ir atkarīgs no viņa finansiālā atbalsta: "Es vienkārši gaidu, kad tu man nopirksi to "pole dance" stieni." Vīrs sola šo iegribu izpildīt uzreiz pēc atgriešanās mājās: "Mēs atbrauksim uz Rīgu, es meklēšu, lai nāk un pieskrūvē, un ieliek."
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu