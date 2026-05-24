Šķindot dzirkstošā vīna piramīdai, šova “Slavenības. Bez filtra” zvaigznes Jesica un Juris Zundovski nosvinējuši jaunu biznesa sasniegumu – atklājuši savu bāru, kas papildina līdzšinējo abu barberšopa “Twins” konceptu. Šis vakars kļuva par emocionālu atslodzi pēc mēnešiem ilga, saspringta un spēkus izsmeļoša remontdarbu maratona, ko pāris izturēja, lai kopā ar tuvajiem nosvinētu sava darba augļus.
Jesicai svētki izsauca neviltotu saviļņojumu. Redzot telpu pārvērtības un sanākušos viesus, viņa nespēja valdīt emocijas: "Ak, Dievs! Cik skaisti!" Sarunā aiz kadra viņa neslēpa, ka šis brīdis viņai asociējies ar grandioziem svētkiem. "Brīdī, kad tu ienāc pa durvīm un tev ir tā kāzu, dzimšanas dienas un Jaunā gada svētku kokteilis, un tur ir visi tavi mīļie vienuviet ar dāvanām un ziediem... Tajā brīdī pat viscietākās sirdis atmaigst, un arī man pašai, protams, saļima ceļi," stāsta Jesica.
Kamēr Jesica pieņēma sveicienus, Juris tikmēr viesiem asprātīgi sūdzējās par veselības likstām – viņam tieši šajās dienās "aug gudrības zobs". Sāpju dēļ pēdējās naktis bija pavadītas bez miega, un arī pacilājumu pirms pasākuma nomāca fizisks diskomforts. Tomēr, par spīti akūtajam iekaisumam, Juris saglabāja optimismu un centās pilnvērtīgi piedalīties kopīgajos svētkos.
Pasākuma namatēvs un namamāte pauda milzīgu pateicību visiem, kas dalīja ar viņiem šo svarīgo brīdi, īpaši izceļot senos draugus, kuri atbalstīja ideju jau pašos pirmsākumos. Draugu sagatavotais pārsteigums — personalizēti saldumi ar pāra fotogrāfijām — neviltoti aizkustināja Jesicu. Viņa vēlāk sprieda, ka "žēl pat tādu skaistumu ēst, jo gribas to nolikt aiz stikla un saglabāt." Emociju vadīta, viņa arī pajokoja par nākotnes plāniem: "Es domāju, mēs varētu reizi gadā kaut ko taisīt vaļā, un tad mums visu laiku būtu svētki!”
Vakaram ritot, apsveikumu un ziedu klēpju kļuva tik daudz, ka saimniece jau raizējās, vai mājoklī pietiks vāžu. Viesi tikmēr vienbalsīgi pareģoja, ka šī vieta ātri vien kļūs par jauno Liepājas magnētu.
Īpaša atzinība izskanēja Jura draugam Arnim, kurš pielika savu roku, lai projekts vispār ieraudzītu dienasgaismu. "Ja ne Arnis un ja mēs te visi nebūtu salikuši kopā savus gudros prātus, tad visdrīzāk šis pasākums arī nebūtu noticis. Bet, kā es saku, mums bija ideja, mums bija kolosāla vieta, mums vienkārši vajadzēja to apspēlēt un radīt vēl skaistāku vietu, kur iegriezties Liepājā," atklāj Jesica.
