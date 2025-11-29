Raidījuma “Ģimene burkā” dalībnieki Kuģi aktīvi rosās pa mājām, un Uģa sieva Linda ir pievērsusies kārtības ieviešanai. Viņa ne tikai piedāvā dēlam Tamalam atbrīvoties no kādas skārda bundžas, bet arī ierosina nodedzināt puikas veidotos zīmējumus.
Puika sākotnēji protestē pret zīmējumu dedzināšanu, bet pēcāk jau dod mammai atļauju. Aizkadrā Linda skaidro: “Ar bērnu darbiņiem mūsu mājās ir tā, ka to ir diezgan daudz. Ir arī izveidota vesela mapīte, kur tie ir iekrāti. Bet, ja ir iespēja un ja man bērni ļauj, es tomēr izsviežu laukā kādu zīmējumu, jo tie tiek “cepti” ļoti, ļoti ātri un bieži.”
Uģis pamana, ka dēls spēlējas ar dažādiem metāla gabaliņiem, kurus, kā izrādās, Tamals iecerējis nodot metāllūžņos un saņemt naudu. “Reizēm Tamalam nāk ārā visādas pērles, ka jādomā, kā viņš to ir uzzinājis. Es pat nezinu, kur viņš ir dzirdējis, ka metālu vispār vajag nodot un ka tas ir jāvāc. No vienas puses forši, ka viņam tas metāls interesē, bet no otras – mani mazliet uztrauc, ka viņš tagad sanesīs pilnu māju ar metāliem. Man jau pietiek ar kokiem un akmeņiem mājās,” spriež Uģis Kuģis.
VIDEO:
