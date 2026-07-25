Kā uzglabāt svaigus dārzeņus, kurus paši audzējam? Jautā Lauma S.

Sakņaugus un citus dārzeņus vislabāk uzglabāt pagrabā vai citā vēsā, tumšā vietā, kur nav tiešu saules staru. Dabā tie aug zem zemes, tāpēc arī pēc novākšanas visilgāk saglabājas līdzīgos apstākļos: vēsumā, tumsā un ar piemērotu mitrumu. 

Siltumā un tiešos saules staros dārzeņi ātrāk savīst, kļūst mīksti vai sāk dīgt, stāsta Ērgļu stacijas šefpavārs Kristofers Dimitročenko.

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