Vai drīkst iegādāties lietotu automašīnu no privātpersonas, maksājot skaidrā naudā (9000 eiro)? Vai šāds darījums būtu jādeklarē? Jautā Haralds Pierīgā.

Valsts ieņēmumu dienestā informē – saskaņā ar likumu Par nodokļiem un nodevām fiziskām personām, kas neveic saimniecisko darbību, nav atļauts veikt skaidras naudas darījumus, kuru summa pārsniedz 7200 eiro, neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā operācijā vai vairākās saistītās operācijās.

Attiecīgi gadījumā, ja tiek veikts automašīnas pirkšanas darījums, kura vērtība pārsniedz 7200 eiro, ir atļauts šo darījumu veikt skaidrā naudā līdz 7200 eiro, savukārt atlikušo summu bezskaidrā norēķinu veidā.

