Šovā “Slavenības. Bez filtra” Magone kopā ar draudzeni Ilvu turpina baudīt Ēģiptes ceļojumu. Pienācis vakars, dāmas saposušās devušās uz restorānu, kur notiek karaoke, un nolemj izmēģināt spēkus, nodziedot latviešu hītu “Dzērvenīte”.
Draudzenes Magone un Ilva nolēmušas Ēģiptes piedāvātos labumus izbaudīt pēc pilnas programmas. Ja restorānā pieejama karaoke, tad, protams, jāizpilda kāds latviešu gabals! Pirms gaidāmās uzstāšanās, abas šķiet mazliet uztraukušās, taču, izdzirdējušas, ka tiek nosaukta Mikija un Ilva, abas drosmīgi un jautrā noskaņojumā dodas uz skatuves pusi. Vakara vadītājs uzreiz gan atvainojas, ka varbūt izrunājis vārdus nepareizi, un
Uz skatuves Magone uzreiz iejūtas tēlā un, pamanījusi publikā arī latviešus, aicina tos dziedāt līdzi: “Labvakar Hurgarda! Latvieši, sveicināti šeit! Vai jūs atbalstāt Dzērvenīti? Kopā ar mums, laižam kopā!”
Dzērvenīte uz Hurgardas restorāna skatuves izskan pilnā jaudā, un Magone atklāj savu karaokes pieredzi: “Ar karaoki man attiecību līdz šim nav bijis vispār. Šis ir pirmais saskares akts, teiksim tā.”
Beigušas priekšnesumu un nokāpušas no skatuves, draudzenes ir nedaudz uztraukušās, vai viss izdevies godam, jo liekas, ka skatītāji visi mēmi no redzētā. Izdzirdējusi pie viena no galdiņiem skanam latviešu valodu, Magone dodas noskaidrot viņu vērtējumu: “Bija ok?” Kompānija nomierina Magoni un Ilvu, uzslavējot abas: “Bija ļoti labi! Jūs esat lieli malači!”
VIDEO skaties: 1188play!
