Latvijas jauktās stafetes komanda pirmdien Vācijā pasaules jauniešu un junioru čempionātā biatlonā triumfēja junioru konkurencē.
Junioru jauktajā stafetē Latvijas komandā startēja Matīss Meirāns, Rihards Lozbers, Elza Bleidele un Estere Volfa, kuri 4x6 kilometru distanci veica stundā 17 minūtēs un 55,2 sekundēs, šautuvē iztiekot bez soda apļiem un ar 15 rezerves patronām.
Latvijas kvartets cīņā par zeltu par 4,5 sekundēm pārspēja Norvēģijas komandu, bet 58,7 sekundes no latviešiem atpalika Francijas četrinieks.
Pēc pirmā posma, kuru veica Meirāns, Latvijas komanda ar četrām rezerves patronām ieņēma piekto vietu, pēc Lozbera otrā posma bija sakrātas jau astoņas rezerves patronas, kas lika atkāpties uz sesto pozīciju, bet Bleidele trešajā etapā ar pirmo piegājienu neaizvēra vēl četrus mērķus, tomēr pakāpās uz otro vietu, vien 4,3 sekundes aiz Norvēģijas.
Volfa šaušanā pieļāva vēl trīs kļūdas, taču bija ātrāka trasē par vienu kļūdu pieļāvušo norvēģu konkurenti un izcīnīja čempiontitulu.
Otro vietu ieņēmusī Norvēģijas komanda kopumā izmantoja tikai astoņas rezerves patronas, bet bronzas medaļnieki francūži - desmit.
Kopumā uz starta izgāja 23 komandas, bet finišu sasniedza 18, pārējām tiekot apdzītām par apli.
Jau vēstīts, ka pirmdien jauniešu konkurencē jauktajā stafetē Latvijas kvartets Ernests Solovjovs, Rūdolfs Raudziņš, Laura Alziņa un Martīne Djatkoviča ierindojās 16. vietā.
Pasaules jauniešu un junioru čempionāts Arberā norisināsies līdz svētdienai.
