Konkurences padomei radušās aizdomas, ka divi Latvijas mazumtirgotāji savstarpēji saskaņojuši preču pārdošanas cenas, tādējādi kaitējot patērētājiem. Konkurences padome apstiprina, ka abos pārtikas mazumtirdzniecības uzņēmumos veiktas apjomīgas procesuālās darbības, lai iegūtu informāciju par iespējamo pārkāpumu. Vairāk noskaidrot devās 360 TV Ziņas.
Vai Latvijas iedzīvotājus vazā aiz deguna un tirgotāju negodīgas rīcības dēļ par produktiem maksājam vairāk? Šāds jautājums daudziem radies, uzzinot, ka Konkurences padomei radušās aizdomas par aizliegtu vienošanos starp diviem lielākajiem pārtikas mazumtirgotājiem.
Konkurences padomes priekšsēdētāja Ieva Šmite skaidro: “Karteļi jeb aizliegtas vienošanās ir smagākie no konkurences tiesību pārkāpumiem. Arī attiecīgās sankcijas ir visbargākās, kas var būt – līdz 10% no aizvadītā gada apgrozījuma. Šī ir ļoti agrīna izpētes stadija. Jā, lieta ir ierosināta, jo ir pietiekošas aizdomas iestādei, ka, iespējams, šāds pārkāpums ir noticis. Es vienlaicīgi vēršu uzmanību, ka mēs nerunājam par kādu konstatētu pārkāpumu – tas ir pāragri.”
Lai gan atbildīgā iestāde uzņēmumu nosaukumus atsakās nosaukt, kā pirmais sociālajos medijos izskanēja Maximas vārds. Veikalu tīkls reaģēja ar īsu paziņojumu: “Maxima Latvija” pilnībā sadarbojas ar Konkurences padomi, ir sniegusi nepieciešamo informāciju un atbildes uz interesējošiem jautājumiem, apliecinot, ka lēmumus par produktu cenām pieņem pilnīgi patstāvīgi un neatkarīgi.”
Kā otrs karteļa iespējamais dalībnieks minēts “Rimi Latvija” – šis pārtikas mazumtirgotājs arī apstiprinājis Konkurences padomes vizīti uzņēmumā. Konkurences uzraugi gan brīdina – līdz konkrētiem secinājumiem un apsūdzībām var nākties pagaidīt, jo maksimālais kopējais izpētes termiņš, ko likums paredzi, ir divi gadi.
Konkurences padome aicina piegādātājus un ikvienu citu personu ziņot, ja to rīcībā ir informācija, kas var būt noderīga šīs lietas izpētē. Informācijas sniedzēju anonimitāte tiek garantēta.
