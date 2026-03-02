Maskavas centrā, Tveras ielā, ar šautu brūci galvā atrasts uzņēmējs un bijušais Čečenijas senators Umars Džabrailovs. Tiesībsargājošo iestāžu avoti norāda, ka notikums tiek uzskatīts par pašnāvību, ziņo The Moscow Times.
67 gadus vecais politiķis kritiskā stāvoklī tika nogādāts slimnīcā, taču ārsti viņa dzīvību neglāba. Blakus atrasta 9 mm Luger pistole. Notikušā apstākļus izmeklē.
Krievijas mediji vēsta, ka neilgi pirms incidenta nodokļu iestādes bija iesaldējušas Džabrailova bankas kontus. 2020. gadā viņš jau bija mēģinājis izdarīt pašnāvību.
Džabrailovs deviņdesmitajos gados darbojās nekustamo īpašumu biznesā Maskavā, bet no 2004. līdz 2009. gadam pārstāvēja Čečeniju Krievijas Federācijas padomē. 2000. gadā viņš kandidēja Krievijas prezidenta vēlēšanās, iegūstot 0,1% balsu. 2017. gadā viņš bija iesaistīts apšaudē Maskavas viesnīcā Four Seasons, pēc kā tika izslēgts no partijas "Vienotā Krievija".
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu