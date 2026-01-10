Pārnadžu vajadzības pēc minerālvielām ievērojami palielinās pavasarī ragu augšanas laikā, grūsnības un zīdīšanas periodā, jaunajiem dzīvniekiem intensīvas augšanas laikā, karstā laikā un intensīvas barības vielmaiņas periodos.

Sāls un mikroelementu nozīme

Savvaļas dzīvnieku dabiskā barība – zari, pumpuri un lakstaugi – bieži satur maz nātrija, kas ir viens no svarīgākajiem nervu un muskuļu darbības elementiem. Sāls deficīts izraisa dzīvnieku aizklīšanu tālāk, meklējot minerālvielas, imunitātes pazemināšanos, lēnāku ragu veidošanos, grūsnības komplikācijas un vājākus pēcnācējus, matu un ādas problēmas, lielāku uzņēmību pret parazītiem.

Tieši tāpēc laizāmā sāls pieejamība ir populācijas veselības uzturēšanas pamata sastāvdaļa.

Kādi laizāmā sāls veidi ir piemēroti savvaļas dzīvniekiem?

Tīrā akmens sāls: tas ir pats vienkāršākais risinājums. Šāda sāls sastāvā ir galvenokārt nātrija hlorīds. Tas ir droši un universāli. Tomēr šāds sāls nenodrošina mikroelementus, kas ir vitāli svarīgi ragu un skeleta attīstībai.

