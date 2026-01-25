Raidījums "Veselības kompass" kanālā ReTV skatāms kopš pērnā gada. Šogad raidījumā gaidāmas arī jaunas rubrikas un epizodes, kurās raidījuma vadītāja Lauma Baumane runās ar dažādiem ekspertiem, lai uzzinātu vairāk par to, kā dzīvot veselīgāk. Savu jomu profesionāļi sniegs padomus un vedīs ceļā uz veselīgāku dzīvesveidu, labāku pašsajūtu un laimīgāku ikdienu. Par ReTV kanāla žurnālisti Lauma strādā nepilnu gadu. Sākumā viņas ikdiena bijusi saistīta ar darbu portāla redakcijā, bet nu pieņemts jauns izaicinājums – vadīt raidījumu. Sarunā par veselību, ātro modi, vegāniem un veģetāriešiem, kustību un jaunā gada apņemšanos.
Šī ir pirmā raidījuma "Veselības kompass" sezona. Varbūt vari pastāstīt, kā nokļuvi raidījuma vadītājas lomā šajā projektā?
L. Baumane: Ir pagājis gandrīz gads, kopš strādāju ReTV. Sāku darbu pagājušā gada janvāra beigās un ReTV sāku darbu televīzijas interneta portālā. Aptuveni maijā raidījuma producente izteica piedāvājumu piedalīties topošajā raidījumā. Tieši tajā laikā man beidzās cits projekts, tādēļ piekritu.
Šķita interesanti, ka ReTV šis nav pirmais raidījums, kas saistīts ar veselības tematiku. Varbūt vari pastāstīt, kas tieši ir īpašs jūsu raidījuma konceptā?
Šajā raidījumā mēs apskatām dažādas ar veselību saistītās tēmas. Reizēm pat dažas no šīm tēmām var šķist sākumā ar veselību nesaistītas. Piemēram, nesen mēs veidojām epizodi par ātro modi, kas pirmajā acu uzmetienā nelikās saistīta ar veselību, bet modi. Patiesībā jau šī tēma ir saistīta ar veselību. Runājām par to, kāda veida audumi var slikti ietekmēt ādas veselību.Arī pati pirmā tēma bija šķietami ar veselību nesaistīta, jo runājām par rudens velšu saglabāšanu ziemai. Patiesībā tas skar arī veselību, jo pētījām, kuri ir uzturvērtīgākie ziemas krājumi, kuros saglabājas vitamīni un minerālvielas.
Nedaudz ieintriģēji par ātro modi. Nebūtu iedomājusies šo tematu saistīt ar veselību.
Jā! Pati par to arī nebūtu iedomājusies. Patiesībā ļoti daudz iemācos no katras raidījuma epizodes.