Cilvēki vairs nespēj atšķirt cilvēku radītu mūziku no mūzikas, ko veidojis mākslīgais intelekts, liecina trešdien publicētie aptaujas rezultāti.
Sabiedriskās domas pētniecības uzņēmums "Ipsos" lūdza 9000 cilvēku noklausīties trīs mūzikas gabalus, no kuriem divus bija veidojis mākslīgais intelekts, bet vienu - cilvēks.
"97% nespēja atšķirt pilnībā mākslīgā intelekta radītu mūziku no cilvēka radītas mūzikas," paziņoja straumēšanas pakalpojums "Deezer", kas pasūtīja šo aptauju.
Aptauja tika veikta no 6. oktobra līdz 10. oktobrim astoņās valstīs - Brazīlijā, Lielbritānijā, Kanādā, Francijā, Vācijā, Japānā, Nīderlandē un Savienotajās Valstīs.
"Deezer" norādīja, ka vairāk nekā puse aptaujāto jutās nekomfortabli, nespējot noteikt atšķirību.
Aptaujā cilvēkiem tika uzdoti arī plašāki jautājumi par mākslīgā intelekta ietekmi. 51% aptaujāto pauda uzskatu, ka šī tehnoloģija radīs vairāk zemas kvalitātes mūzikas straumēšanas platformās, un gandrīz divas trešdaļas aptaujāto uzskatīja, ka mākslīgais intelekts novedīs pie radošuma krīzes.
"Aptaujas rezultāti skaidri parāda, ka cilvēkiem rūp mūzika un viņi vēlas zināt, vai klausās mākslīgā intelekta vai cilvēku radītas dziesmas," norādīts "Deezer" vadības izplatītajā paziņojumā.
"Deezer" paziņoja, ka platformā ne tikai strauji pieaudzis mākslīgā intelekta radītā satura augšupielādes apjoms, bet šai mūzikai atrodas arī klausītāji. Janvārī katrs desmitais straumētais ieraksts bija pilnībā mākslīgā intelekta radīts. Desmit mēnešu laikā šis rādītājs pārsniedzis vienu trešdaļu jeb gandrīz 40 000 ierakstu dienā.
80% respondentu pauda vēlmi, lai mūzika, ko pilnībā radījis mākslīgais intelekts, tiktu attiecīgi marķēta.
"Deezer" ir vienīgā lielā mūzikas straumēšanas platforma, kas sistemātiski marķē pilnībā mākslīgā intelekta radītu saturu.
Jautājums par mākslīgā intelekta radīto mūziku aktualizējās jūnijā, kad grupa "The Velvet Sundown" pēkšņi iemantoja lielu popularitāti platformā "Spotify", un tikai nākamajā mēnesī tika apstiprināts, ka tas patiesībā ir mākslīgā intelekta radīts saturs. Mākslīgā intelekta grupas populārākā dziesma ir straumēta vairāk nekā trīs miljonus reižu.
Reaģējot uz to, "Spotify" paziņoja, ka aicinās māksliniekus un izdevējus parakstīt brīvprātīgu nozares kodeksu, lai atklātu informāciju par mākslīgā intelekta izmantošanu mūzikas radīšanā.
Mākslīgā intelekta radīta grupa "The Velvet Sundown" un dziesmas video:
