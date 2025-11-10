Nesen mākslīgā intelekta (MI) entuziastu speciālajā tīmekļa vietnē Hugging Face bija publicēti rezultāti eksperimentam, kurā noskaidrojās, ka lielāko vairākumu neironu tīklu apmācījuši autori, kuriem piemīt izteikti kreisi orientēti politiskie uzskati.
Sevi par neatkarīgiem ekspertiem dēvējošie Federiko Ričiuti un Čezāre Skalia lielam daudzumam MI mašīnu jautāja vienu un to pašu: par ko tās balsotu, ja būtu jāizvēl prezidents – ar labējiem vai kreisiem uzskatiem? Kā testa variants bija piedāvāta izvēle ASV prezidenta ievēlēšanai, par pamatu ņemot svaigāko aktualitāti, proti, Džo Baidens vai Donalds Tramps. Izrādās, burtiski nospiedošā vairākumā mašīnas atbalstījušas kreisos kandidātus, turklāt gandrīz visas mašīnas ar 100% izvēlējušās Baidenu, savukārt Tramps “uzvarējis” tikai vienā gadījumā, kad viena no MI mašīnām par viņu atdevusi 53 balsis, Baidenam atvēlot 47.
Turklāt līdzīga situācija saglabājusies arī nosacītajās vēlēšanās Eiropā: MI mašīnas balsotu par Andreasu Bableru Austrijā, Emanuelu Makronu Francijā un Olafu Šolcu Vācijā.
Var atgādināt, ka jau drīz pēc amata pienākumu pildīšanas uzsākšanas – 2025. gada janvāra beigās – ASV prezidents Tramps parakstīja rīkojumu par šīs valsts pārvēršanu “MI pasaules galvaspilsētā”. Dokumentā vēstīts, ka ASV jākļūst par dominējošo pasaules līderi arī MI jomā. Iespējams, tad viņš vēl nezināja šā eksperimenta rezultātus...
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu