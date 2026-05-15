Grupa "Carnival Youth" izdod savu sesto studijas albumu "Labākā doma pasaulē". Tajā iekļautas 12 kompozīcijas latviešu valodā, kas stāsta par cilvēkiem un attiecībām — par pieaugšanu un sava ceļa un piepildījuma meklējumiem.
Albums "Labākā doma pasaulē" tapis piecu gadu garumā dažādos radošajos izbraukumos. Lielākā daļa dziesmu ierakstītas divās ļoti atšķirīgās vietās — Kambodžā, "60 Road Studios", un Kuldīgas Hallen studijā. Šī ģeogrāfiskā amplitūda jūtama arī kopējā skanējumā.
"Viens no albuma vadmotīviem ir varoņa ceļš — ne tikai uz āru, bet arī uz iekšu. Iepazīt sevi, iepazīstot pasauli" atklāj grupas dalībnieks Emīls Kaupers. "Būvējām savu pasaku, kas neizbēgami atspoguļo notikušo mūsu dzīvēs pēdējo gadu laikā. Dziesmu takas ieved teritorijās, kur pirms tam vēl nav būts."
Grupas dalībnieks Roberts Vanags stāsta, ka albuma kopējā skanējumā dzirdams pozitīvs briedums: "Gaišās nokrāsās tas stāsta par mūsu līdzšinējo dzīves ceļojumu un to, ka pārbaudījumus vieglāk pārvarēt kopā." Edgars Kaupers uzsver: "Radošajā procesā mēs ļāvāmies būt maksimāli patiesi, apvienojot gan vieglumu un humoru, gan lielās dzīves meklējumus. Trauksmainos laikos gan mums pašiem, gan, cerams, arī klausītājiem šis muzikālais stāsts atgādina par svarīgāko — uz pasauli skatīties ar mīlestības acīm."
Albuma vizuālo noformējumu veidojis mākslinieks un ilustrators Roberts Rurāns. Albuma ilustrācijai viņš iedvesmojies no dziesmas "Labākā doma pasaulē" videoklipā redzamajiem tēliem, kā arī no stāsta "Ugunsputns un mednieks" un pasakām par zelta ābeli. "Daudzu stāstu esence ir varoņa ceļš — ejot cauri dažādām dzīves grūtībām, nonākt pie brieduma, zelta āboliem un līgavas," atklāj Rurāns. "Līdzīgas notis saklausāmas arī "Carnival Youth" jaunākajā albumā, kas ir viegls un pacilājošs, taču brīžiem atklāj kādu zelta ābolu, kas apslēpts starp rindiņām."
Jaunā albuma "Labākā doma pasaulē" iznākšanu grupa "Carnival Youth" svinēs 3. jūlijā Mežaparka Zaļajā teātrī, savā līdz šim vērienīgākajā brīvdabas koncertā. "Tās būs grandiozas svinības!" saka grupas puiši. "Šī ir labākā vieta pasaulē, kur pirmo reizi nospēlēt visu jauno albumu, un, protams, arī labāko dziesmu izlasi. Rūpīgi gatavojam patiesi īpašus pārsteigumus, viesus un vēl neredzētu skatuvi."
Koncerts iecerēts kā albuma galvenās iznākšanas svinības un vienlaikus jauna posma sākums grupas radošajā ceļā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu