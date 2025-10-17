Raidījuma “Ģimene burkā” dalībnieces Agrita un Estere Bindres ir devušās uz Itāliju. Abas plāno, kā pavadīt vakaru, bet drīz vien meita Estere atzīst, ka abām ar mammu jādodas uz vietējo bāru. Kaut arī Estere nezina, kur īsti iet, viņa saka, ka šī nebūs pirmā reize, kad vienkārši blandīsies un beigās atradīs, ko meklējusi. Tiesa, tā nav vienīgā lieta, ko Estere vēlas sameklēt.
Gatavojoties nodoties nakts izklaidēm, Agrita neslēpj savu nevēlēšanos kaut kur doties: “Ir darbadienas vakars, normāli cilvēki guļ.” Estere gan atbild, ka tieši šobrīd visi cilvēki “lien ārā” no mājas, lai dotos izklaidēties. Skatoties uz tukšajām ielām, Estere neslēpj sašutumu: “Kur visi ir? Hallo? Man vajag itāļu vīriešus!”
Agrita par dzirdēto ir viegli pārsteigta: “Ko nozīmē “vajag”? Ko tu ar viņiem darīsi?” Tikmēr Estere atbild, ka grib ar viņiem aprunāties un viņus “pačekot”. Aizkadrā viņa atzīst, ka ļoti gribētu izdejoties ar itāļu vīriešiem, lai saprastu, kādi viņi ir deju partneri.
Klīstot pa naksnīgajām ielām kādā dzīvojamajā rajonā, Estere saka, ka jūtot virzienu, kurā abām jādodas: “Es jūtu vīriešus! Man jau asinis vārās!” Tikmēr mamma Agrita saka, lai meita labāk pārvietojas no ceļa vidus uz ietvi, “lai tie itāļi nenotriec, jo brauc visai traki”. Estere piebilst: “Nu tad vismaz būs elpināšana no mutes mutē!”
Agrita aizkadrā atzīst: ”Mazā meitiņa ir izaugusi. Izmeta te visādas frāzes…Bet droši vien pretreakcijā savu lomu spēlē uztvere, kā tu pats to uztver.” Tikmēr Estere atklāj, ka mammas klātbūtnē jūtas ļoti brīvi: “Man nav nekādu problēmu pateikt mammai, ko es gribu vai meklēju.”
VIDEO:
