No 23. septembra "Go3" televīzijā ir kļuvušas pieejamas pirmās divas epizodes kvēlajam iepazīšanās šovam "Randiņš ar divām", kurā slavenās un daiļās aktrises Lelde Dreimane un Linda Kalniņa meklē savus sapņu vīriešus. Ko spraigu skatītāji var sagaidīt no pirmajām šova epizodēm?
Gleznainajā Toskānas villā, astoņu epizožu garumā, harismātiski vecpuiši centīsies iekarot divu apburošu dāmu sirdis. Randiņi, sacensības, dāvanas un eleganti uzvalki – kungi darīs visu, lai izceltos un atstātu iespaidu. Taču viņi nenojauš, ka Lelde un Linda džentlmeņus ir vērojušas slēptajās kamerās jau no ierašanās brīža, lai izdarītu secinājumus par viņu raksturu un uzvedību.
Par pārsteigumu nāks arī tas, ka šovam pievienosies vēl viens jaunskungs – šova “Amors” pirmās sezonas uzvarētājs Kristaps, tādējādi palielinot konkurenci un radot papildu spriedzi dalībnieku vidū. Turklāt ne visi dalībnieki, šķiet, ir ieradušies ar tīriem nolūkiem – kāds slēpj pavisam citus nodomus…
Dalībnieki dosies romantiskos randiņos, piedalīsies aizraujošās aktivitātēs un kopīgi pavadīs laiku, taču ne visiem būs lemta idille dāmu sabiedrībā – kādam no viņiem nāksies arī pamest villu un doties mājās.
Skatītājiem būs iespēja ielūkoties arī šova aizkulisēs – “Randiņš ar divām. Bez maskām”. Papildsērijās atklāsies dalībnieku patiesās domas, negaidīti pavērsieni un intrigas, kas palikušas aizkadrā.
“Randiņš ar divām” pirmās divas epizodes un astoņas papildsērijas “Bez maskām” jau ir pieejamas skatītājiem “Go3” televīzijā, sniedzot iespēju uzreiz ienirt šova romantiskajos piedzīvojumos. Jau no pirmās dienas skatītāji var baudīt vairāk nekā četras stundas satura. Jaunas epizodes skatītājus priecēs katru otrdienu, saglabājot intrigu un turpinot aktrišu mīlestības meklējumus. Kopā raidījums ietvers astoņas pamatepizodes un 28 “Bez maskām” papildsērijas.
