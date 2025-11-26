Lietuvas kravu pārvadātāju automobiļi joprojām netiek izlaisti no stāvlaukumiem Baltkrievijā un izplatās baumas, ka tuvākajā laikā diktatora Aleksandra Lukašenko režīms varētu sākt kravas automobiļu konfiskāciju, otrdien paziņoja Lietuvas autopārvadātāju asociācijas "Linava" prezidents Erlands Mikēns.
"Baltkrievijas mediji ziņo, ka iestrēgušo kravas automašīnu vadītājiem dota nedēļa laika, lai paņemtu no transportlīdzekļiem personīgās mantas. Izdzirdējusi informāciju par iespējamu atkārtotu robežas slēgšanu Lietuvā, Baltkrievija acīmredzot ķeras pie šantāžas un plāno sākt konfiskācijas procesus," ziņu aģentūrai ELTA sacīja "Linava" vadītājs, uzsverot, ka informācija ir neoficiāla. Mikēns atzina, ka asociācija vairs nespēj neko ietekmēt un autopārvadātāji gatavi protestēt.
Pēc tam kad rudenī pastiprinājās cigarešu kontrabandas balonu plūsma no Baltkrievijas, kas vairākkārt traucēja lidostu darbu, Lietuva oktobrī līdz 30. novembrim slēdza atlikušos robežkontroles punktus uz robežas ar Baltkrieviju–Medininki un Šalčininki. Tikmēr Minskas režīms aizliedza Lietuvā reģistrētām kravas automašīnām pārvietoties pa Baltkrievijas teritoriju. Tām likts uzturēties speciālos stāvlaukumos, kur jāmaksā 120 eiro dienā. Ja stāvlaukuma maksu neapmaksās, Minska draudējusi ar konfiskāciju.
Pagājušajā nedēļā Lietuva priekšlaicīgi atjaunoja robežkontroles punktu darbību, tomēr arī pēc tam Baltkrievijas varasiestādes Lietuvas kravas automobiļiem atgriezties nav ļāvušas. Arī lidostām traucējošie cigarešu balonu lidojumi turpinās. Lietuvas premjerministre Inga Ruginiene pieļāvusi, ka robežu ar Baltkrieviju varētu slēgt atkal. "Baltkrievijas puse vēlas jautājumu pārcelt uz Ārlietu ministriju līmeni, savukārt mūsu valdība teic, ka šajā līmenī nekomunicēs, bet, iespējams, ir citi varianti, kas būtu piemēroti gan Lietuvas, gan Baltkrievijas pusei," sacījis Starptautiskās pārvadājumu un loģistikas savienības ģenerālsekretārs Povils Drižs. Viņš pārmeta Lietuvas valdībai, ka tā runā par robežas slēgšanu, bet ne par to, kā no Baltkrievijas izvest Lietuvas uzņēmumu darbiniekus un īpašumu.
