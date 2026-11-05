Kādos gadījmos ārsta var liegt vadīt transportlīdzekli? Jautā Uldis Pierīgā.
Pie stūres sēsties drīkst tikai ar derīgu medicīnisko atļauju, kuras galvenais mērķis ir pārliecināties par autovadītāja veselības stāvokļa atbilstību drošai ceļu satiksmei. Kā informē biedrība Latvijas Ģimenes ārstu asociācija, ja veselības pārbaudē tiek konstatētas normatīvajos aktos noteiktās medicīniskās pretindikācijas, transportlīdzekļa vadīšanas atļauja netiek izsniegta vai jau esošās vadīšanas tiesības tiek apturētas.