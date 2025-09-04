Vārdos viss ir skaisti – daudzi uzņēmumi novērtējot gados vecāku darbinieku pieredzi un lojalitāti, cilvēkiem ir iespējas kursos uzlabot savas profesionālās prasmes, pārkvalificēties un atrast darbu. Nodarbinātības valsts aģentūras statistika rāda, ka cilvēki, kam tikko pāri 50 gadiem un kuri ir pirmspensijas vecuma grupā, nevar slīgt bezcerībā – darbs ir.

Vienlaikus ir daudz un pat ļoti daudz cilvēkstāstu, kas rāda pavisam citu ainu. Arī personāla atlases speciālisti atzīst - lai arī likums aizliedz diskrimināciju pēc vecuma, pieredze un pētījuma dati liecinot, ka šāda prakse joprojām pastāv.

"Latvijas Avīze" šajā publikācijā apkopoja dažu darba meklētāju reālo pieredzi ir no dzīves, vien cilvēki nevēlējās, lai tiktu publicēti viņu īstie vārdi. Kāda sieviete, kura iepriekš strādājusi par datordizaineri, stāsta, ka divos bezdarba periodos viņai bijušas 78 darba intervijas, un neviena neesot beigusies ar darba līgumu.

"Es nezinu, kas būs pēc mēneša..."

Jānim ir 50 gadi. Viņš visu dzīvi strādājis par pārdevēju konsultantu, taču veselības stāvokļa dēļ šo darbu vairs nevar turpināt: "Man ir muguras problēmas – es vairs nespēju astoņas stundas nostāvēt tirdzniecības zālē vai nosēdēt pie kases." Jau piecus mēnešus viņš ir reģistrēts kā bezdarbnieks. Darbs līdz šim nav atrasts, un pēc mēneša bezdarbnieka pabalsta maksājumi beigsies. Pašlaik viņš saņem 470 eiro mēnesī. Cerībā gūt papildu atbalstu Jānis vērsās savas apkaimes sociālajā dienestā, lai noformētu maznodrošinātas personas statusu, taču saņēma atteikumu: "Tā kā skaitos bezdarbniekos, maznodrošinātā statusu man nepiešķir." Jāņa angļu valodas zināšanas ir B2 līmenī, augstākā izglītība nav iegūta, datorprasmes – vidējas. "Šo piecu mēnešu laikā tā arī netiku uz datorkursiem, jo liela rinda," stāsta Jānis. Viņa ieskatā lielākais šķērslis normālai un kvalitatīvai pārkvalifikācijai ir finansiālais aspekts: "Ar katru mēnesi bezdarbnieka pabalsts sarūk. Tā vietā, lai cilvēks varētu mācīties un normālā tempā apgūt jaunas prasmes, ar steigu ir jāmeklē darbs, lai varētu izdzīvot."

